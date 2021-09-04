Благодаря оперативным действиям работников школы и врачей ребенка реанимировали и оперативно доставили в областную больницу.

Узнайте больше В школе пережил клиническую смерть: в Запорожье медики борются за жизнь подростка

ОГА будет расследовать остановку сердца у школьников

Местные власти отметили, уже второй подобный случай в этой школе.

Запорожская ОГА немедленно взяла ситуацию под личный контроль и создала специальную рабочую группу по расследованию загадочного детского недуга,

– говорится в сообщении.

Проблему всесторонне будут изучать медики, правоохранители, педагоги и представители власти.

В Запорожье у ученика на уроке остановилось сердце: что известно

В одной из школ Запорожья во время урока 3 сентября 14-летнему подростку стало плохо – у него остановилось сердце. Сейчас он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

"Суспільне Запоріжжя" пишет, что событие произошло в запорожской гимназии №8 на уроке истории. Когда ученик сказал, что ему плохо, учительница отправила его к врачу. Он поднялся и начал падать. Далее подросток перестал реагировать на внешний мир, однако медсестра гимназии дала ему нашатырь – реакция возобновилась. После этого у парня исчез пульс, который к приезду скорой удалось восстановить.

Важно! В одной из запорожских больниц 26 августа ушел из жизни 12-летний Тимофей Дегальцев. Медики боролись за жизнь мальчика, однако не смогли его спасти.