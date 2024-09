Брат Кейт Міддлтон випустив мемуари "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", пише People. Там він розповів деталі свого життя, а ще поділився спогадами про принца Вільяма.

Цікаво Вперше за 3 роки: король Чарльз III публічно привітав принца Гаррі з ювілеєм

На початку 2010 року Джеймс Міддлтон більше проводив часу у Лондоні зі своїми сестрами, а ще принцом Вільямом.

Я пам'ятаю, як я перевіряв його, коли ми вперше зустрілися. Чи заслуговує він на мою сестру? Він повинен був заслужити мою довіру,

– написав брат принцеси.

Джеймс дізнався про те, що пара заручилась, за день до оголошення цієї новини на публіку. У мемуарах він пише, що Вільяма дуже полюбили усі Міддлтони. Неможливо не помітити, як Кетрін змінилась у стосунках з чоловіком.

"Він відчуває себе нашим старшим братом, і вони з Кетрін так добре підходять один одному, просто створені одне для одного. Я був абсолютно впевнений, що вони кохають одне одного. Було приємно бачити, як він вселив у неї впевненість. Вона розквітла. Я знав, що він буде піклуватися про неї, і він робить це донині", – підсумував Джеймс Міддлтон.

Які стосунки у Кейт і Вільяма зараз

Зараз принц Вільям і Кейт Міддлтон переживають непрості часи, адже принцеса лікується від раку. Але у новому відео принцеса Уельська показала, що їхній шлюб досі щасливий. В інтимному ролику, що доволі незвичний для королівської родини, пара навіть поцілувалася на камеру.