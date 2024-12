Несподівані дуети виконавців та англомовні треки – ті музичні новинки, що вийшли цього грудневого тижня, пише 24 Канал. Додавайте у свій плейлист те, що сподобається найбільше, та підтримуйте українську музику.

Христина Соловій та Володимир Дантес

Співаки здивували фанів та записали спільний трек. Це сучасне бачення пісні "Прилетіла ластівочка" легендарного ансамблю ВІА "Водограй". Артисти поєднали музичний спадок з сучасними мотивами, таким чином пісня отримала нове звучання, де присутні і традиція, і модерн.

Оля Полякова

Співачка презентувала англомовний трек, який створила у співпраці зі шведським композитором Андерсом Ганссоном. Пісня натхненна мотивами народної композиції "Цвіте терен". Це вже не вперша співпраця музикантів.

Jerry Heil

Артистка презентувала перший трек із нового повноформатного альбому, який вийде взимку. Це новорічна історія про стосунки та нагадування, що Новий рік — чудова нагода для змін. Разом із піснею представлено атмосферний кліп, знятий всередині монументу "Батьківщина-мати" в Києві.

MELNYCHENKO

Це перша композиція юної виконавиці. У пісні вона роздумує про самотність та відсутність поруч важливої для тебе людини. Це відвертий та глибокий трек, який відкликатиметься багатьом підліткам і не тільки.

GRISANA, To Eternity

Співачка, яка потрапила до лонглиста Національного відбору Євробачення, презентувала новорічний сингл та дует з To Eternity. Це енергійна та динамічна пісня, яка буде навіювати святковий настрій та надихати створювати навколо себе новорічну атмосферу.

STASYA

Зірка "Голосу країни" потішила піснею, де об'єдналися щирі емоції, грайливий текст і невимушена мелодія. Мотив треку пасуватиме для будь-якого моменту. Вона заряджає енергією та дарує гарний настрій. У тексті співачка розповідає про кохання та складнощі у стосунках.

