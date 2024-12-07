Раніше про сексуальні домагання Талашка розповіла акторка Тетяна Малкова. Лавренюк заявила, що слова колеги – правдиві, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олени для OBOZ.UA.

Читайте також Як сьогодні живе танцівник Євген Кот, який цього року вперше став батьком

Олена Лавренюк зауважила, що вступила до театрального вишу вже у досить дорослому віці, адже це її друга освіта. Річ у тім, що батьки хотіли, аби донька навчалася на економічному факультеті. Вони вважали, що так вона зможе без проблем себе забезпечувати. Акторка рік навчалася у Празі, а два – у Лондоні.

Згодом дівчина покинула навчання та подала документи на акторський факультет, оскільки це була її мрія. За словами Лавренюк, вона нічого не знала про викладачів. Однак їй сказали, що Володимир Талашко – класний педагог, тому зірка "Кави з кардамоном" подала документи на його курс.

Пізніше дізналася, що він чи не всіх абітурієнток, у яких викладав на підготовчому, запрошував до себе додому. Мовляв, хочу зробити тобі фотографії для професійного портфоліо. Я пам’ятаю цю зйомку, казав: нижче-нижче опускай з плечей светр. Але повторюся: мені на той час було 20 років. Я просто підвелася і пішла з тієї квартири. Мене ніхто не затримував. А які моральні травми такі візити залишили в душі дівчат, які тільки-но закінчили школу, навіть уявити важко,

– розповіла Олена Лавренюк.

Зазначимо, що Олена Лавренюк навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де й викладав Володимир Талашко.

Олена Лавренюк на зйомках серіалу "Кава з кардамоном" / Фотограф Олексій Швець

Олена зізналася, що після ситуації з Талашком думала, що не зможе вступити до вишу, але педагог взяв її на свій курс. Коли акторка стала студенткою, то каже, що жодних натяків з боку чоловіка не було.

А коли декілька років тому відразу кілька дівчат заявили про домагання, він пішов з університету. Згодом мені написала одна з викладачок: "Олено, це правда, що розповідають?" Відповіла, що так. У всіх дівчат була та сама історія – ми ділилися подробицями одна з одною згодом,

– поділилася акторка.

Що відомо про звинувачення Талашка у сексуальних домаганнях