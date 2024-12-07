Раніше про сексуальні домагання Талашка розповіла акторка Тетяна Малкова. Лавренюк заявила, що слова колеги – правдиві, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олени для OBOZ.UA.
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Олена Лавренюк зауважила, що вступила до театрального вишу вже у досить дорослому віці, адже це її друга освіта. Річ у тім, що батьки хотіли, аби донька навчалася на економічному факультеті. Вони вважали, що так вона зможе без проблем себе забезпечувати. Акторка рік навчалася у Празі, а два – у Лондоні.
Згодом дівчина покинула навчання та подала документи на акторський факультет, оскільки це була її мрія. За словами Лавренюк, вона нічого не знала про викладачів. Однак їй сказали, що Володимир Талашко – класний педагог, тому зірка "Кави з кардамоном" подала документи на його курс.
Пізніше дізналася, що він чи не всіх абітурієнток, у яких викладав на підготовчому, запрошував до себе додому. Мовляв, хочу зробити тобі фотографії для професійного портфоліо. Я пам’ятаю цю зйомку, казав: нижче-нижче опускай з плечей светр. Але повторюся: мені на той час було 20 років. Я просто підвелася і пішла з тієї квартири. Мене ніхто не затримував. А які моральні травми такі візити залишили в душі дівчат, які тільки-но закінчили школу, навіть уявити важко,
– розповіла Олена Лавренюк.
Зазначимо, що Олена Лавренюк навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де й викладав Володимир Талашко.
Олена Лавренюк на зйомках серіалу "Кава з кардамоном" / Фотограф Олексій Швець
Олена зізналася, що після ситуації з Талашком думала, що не зможе вступити до вишу, але педагог взяв її на свій курс. Коли акторка стала студенткою, то каже, що жодних натяків з боку чоловіка не було.
А коли декілька років тому відразу кілька дівчат заявили про домагання, він пішов з університету. Згодом мені написала одна з викладачок: "Олено, це правда, що розповідають?" Відповіла, що так. У всіх дівчат була та сама історія – ми ділилися подробицями одна з одною згодом,
– поділилася акторка.
Що відомо про звинувачення Талашка у сексуальних домаганнях
Нагадаємо, що влітку 2021 року кілька студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватили викладача Володимира Талашка у сексуальних домаганнях. Чутки про це ходили давно, однак чоловік заперечував цю інформацію.
За словами постраждалих, Талашко запрошував їх на репетиції до себе додому, де й домагався. Через гучний секс-скандал народний артист України написав заяву на звільнення за власним бажанням.