Інсайдер для видання The Daily Mail розповів нові деталі щодо вечірок, які організовував P. Diddy. Він пригадав, що на ці заходи репер запрошував не лише знаменитостей, але й дуже молодих дівчат.

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Складалось враження, що дівчата просто очікують, коли якийсь багатій поплескає по плечу. Їх було легко відрізнити від селебріті: останні мали дороге взуття, брендові сукні тощо.

Постійні гості були одягнені в дороге взуття від Jimmy Choo, сукні Alaia або Gucci, і подібні речі. Але ці дівчата були лише в купальниках та дешевому взутті. Для мене було очевидно, що це повії, і далеко не висококласні, які працювали в готелі Беверлі-Гіллз. Вони були надто юні – деяким було близько 15 років. Я не можу сказати точно про їх вік, оскільки всі були з макіяжем,

– сказав інсайдер.

Зранку дівчат бачили у прихованій частині маєтку P. Diddy. Раніше у мережі з'являлись свідчення про те, що репер для своїх вечірок тримав штат секс-працівниць.

Крім того, вечірки репера не минали без заборонених речовин. Джерела кажуть, що в маєтку Diddy стояв настільки густий дим, що не міг не одурманити навіть тверезих присутніх.