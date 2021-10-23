У США з такою метою створили підрозділ "Спецназ міста Янголів", або "Каліфорнійські бійці". Мовиться про SWAT-формування, яке часто фігурує у фільмах та серіалах. Однак у реальності вони приїжджають на найважливіші виклики і без них штурм не починають, оскільки в SWAT навчають спеціальних прийомів ведення бою.

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Прототип SWAT

Ідея створити "Спецназ міста янголів" виникла після серії банківських пограбувань 1960-х років у Філадельфії, штат Пенсільванія. Постійні грабежі додавали чимало проблем тамтешнім поліцейським, оскільки перестрілки зазвичай закінчувалися погано для представників закону.



SWAT виник після серії пограбувань банків у Філадельфії / Фото Oregon Department of Transportation

Відтак у місті вирішили створити спеціальний загін із 100 офіцерів, яких підготують спеціально для протистояння грабіжникам банків. І система спрацювала, адже такі копи мали посилене тренування, вони відмінно стріляли й уникали людських жертв. Ці офіцери стали прообразом майбутнього підрозділу Special Weapons And Tactics, тобто "Спеціальне озброєння й тактика".

Коли я тільки почав думати над концепцією, з мене у відділку всі сміялися. Говорили, що нічого не вийде, бо це не поліція, яка представляє закон. Деріл Гейтс Співзасновник SWAT

Усередині 1960-х років Гейтс був одним із тих, хто створював SWAT у поліцейському відділку Лос-Анджелеса. Бійці LA донині є першим і оригінальним підрозділом спецслужби в США.

Новизна ідеї полягала в концепції формування – доцільності використання. Донині поліцейські аналітики оцінюють ризики кожного завдання і визначають, чи скеровувати туди спецпідрозділ.

Спершу я планував, що SWAT – це абревіатура "Штурмова група атакування". Однак мені зробили зауваження і сказали, що я не можу створити відомство, яке атакуватиме. Ми тоді подумали і вирішили, що абревіатура означатиме "Команда, що використовує спеціальне обладнання і тактику. Деріл Гейтс Співзасновник SWAT

Боротьба з терористами SLA

Одразу після створення, членів підрозділу почали активно використовувати для придушення протестів темношкірих. Зокрема для боротьби з рухом "Чорних пантер". Бійці SWAT мали гумові кийки, сльозогінні гранати та інше екіпірування, яке дозволяло робити рейди на штаб-квартири "пантер".

Коли ті почали давати відсіч з автоматних черг, до справи підключили SWAT. Регіональні лідери руху темношкірих здавалися один за одним, оскільки увійти з ними в перестрілку означало смерть.

Коли я вийшов з будівлі, глянув догори, а нас звідусіль оточували люди в чорній уніформі. Я тоді подумав: "Хто це в біса такі?". Чорне взуття, чорні штани, чорні накидки. Всі в чорному. Ексучасник "Чорних пантер"

Якщо у більшості випадків із "пантерами" вдавалося розійтися без зайвого клопоту, то в історії SWAT не завжди були випадки мирних врегулювань конфліктів. У 1973 році в США з'явилося угруповання, що іменувало себе Сімбіоністською армією визволення, скорочено SLA.

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За 2 роки діяльності ліворадикали встигли наробити чимало лиха - убивства, грабунки, викрадення людей, автівок. Якось вони навіть взяли в заручниці внучку мільярдера Вільяма Херста, яка згодом приєдналася до їхнього руху.

У арсеналі SLA були кулемети, снайперські гвинтівки й вони добре знали район. Тому на завдання відправили бійців SWAT, які 18 разів намагалися встановити контакт і пропонували ліворадикалам скласти зброю й гарантували справедливий суд.

Коли терористи відмовилися, командос пішли в наступ, який тривав 61 хвилину. Обидві сторони вистріляли понад 3700 куль. Врешті все закінчилося тим, що будинок, у якому забарикадувалися зловмисники, згорів, а 6 членів SLA загинули.

Спочатку закинули сльозогінний газ. Щойно рушили з місця, щоб піти у наступ, зіткнулися із величезною кількістю вогнепальної зброї, з якої почали гатити по нас. У них всередині навіть були кулемети. Рон Маккарті Ексбоєць SWAT

Однак на завданні не постраждав ніхто з цивільних чи 60 правоохоронців. Після цього бійцям почали надходити запити від поліцейських відділків різних штатів з проханням допомогти створити аналогічні підрозділи.

У нагоді стала концепція Деріла Гейтса. Кожен підрозділ входив у одну структуру, але діяв незалежно і в рамках законів кожного штату. Якщо в Лос-Анджелесі SWAT виконують завдання виключно з підвищеним ризиком, то в менших містах їх залучають до врегулювання великих ДТП, охорони місць під час свят, гасіння лісових пожеж тощо.

Літні Олімпійські ігри

Влітку 1984 року в США відбулася грандіозна подія - літні Олімпійські ігри, до яких бійців SWAT готували дуже ретельно. Навчені гірким досвідом Олімпіади 1972 року в Мюнхені, американців вирішили працювати на випередження. Спецназ тренували спільно з:

французькими GIGN;

британськими SAS;

німецькими GSG-9.

Літня подія також була плацдармом політичного протистояння Москви і Вашингтона. Ряд соціалістичних країн з Кремлем на чолі бойкотували ігри, тож у США побоювалися, щоб не було якихось провокацій.

Довідка. Під час Олімпіади в Мюнхені 1972 року відбувся терористичний акт. Палестинські бойовики з "Чорного вересня" взяли в заручники 11 ізраїльських спортсменів, 2 із них убили. Унаслідок невдалої спроби звільнення заручників, усі вони загинули - палестинець кинув у гелікоптер із ними гранату, а інших прошив його автоматною чергою. Через день спортивні змагання відновили.

Тому крім іноземних розвідок і контртерористичних підрозділів, бійці SWAT тримали контакт і з ЦРУ, щоб бути в курсі всього, що відбувається довкола. Олімпійські ігри, мабуть, стали єдиним місцем, де каліфорнійський спецназ відмовився від своїх головних принципів і був готовий тримати свій сектор у безпеці за будь-яку ціну.

Члени підрозділу SWAT намагаються влазити у перестрілки дуже рідко. І це розумне рішення. Відсутність перестрілки зменшує шанси на поранення серед цивільних, серед офіцерів, та й серед самих злочинців. SWAT – це підрозділ покликаний рятувати життя, а не забирати його,

– зазначив дослідник Девід Клінгер.

Однак, за словами ексбійця Рона Маккарті, інколи існує лише один спосіб втихомирити людину, яка чинить насилля - відповідати тим самим. Магічних розв'язань проблем не існує.

Умови для бійців SWAT

Стати учасником "Каліфорнійських бійців" непросто. Потрібно відслужити щонайменше 10 років поліцейським та пройти курс відбору й тренування з вивченням різних методик бою. Багато уваги приділяється стрільбі, хоч зброю в SWAT використовують рідко.

Одна із методик підготовки має назву PCR. Кандидат подорожує лабіринтами з кімнат, де в хаотичному порядку відчиняються двері, а далі бійцю потрібно зорієнтуватися – де зловмисник, а де – цивільна людина і якомога швидше ліквідувати злодія. Діяти потрібно блискавично швидко й вистрілити в конкретну точку – трикутник на лобі "зловмисника".

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Бійці повинні пам'ятати, що постраждати може і заручник, тож у більшості рейдів усе закінчується на етапі зі сльозогінним газом та світлошумовими гранатами. До всього, на дахах сусідніх будівель чатують снайпери.

Успіх SWAT у тому, які люди тут працюють. Все залежить від того, наскільки кваліфіковані офіцери вступають у лави, і тренування, яке вони всі проходить. Техніка не грає великої ролі, тому що без голови на плечах неважливо, який інструмент у тебе в руках. Джейсон Петручеллі Боєць SWAT

Кожен боєць може обрати напрямок, який йому підходить - інженер, сапер, штурмовик, снайпер тощо. Бувають випадки, коли напрямки змінюють, залежно від штату чи міста. Наприклад, у Маямі є особлива каста командос, які нападають з води.

Туди відбирають найкращих спецназівців і відправляють до особливо небезпечних зловмисників у портах або на лайнерах з людьми. Загалом, понад 80% викликів членів SWAT – це "стандартні" для них місії зі знешкодження групи озброєних людей. Для унікальних випадків з порятунку заручників у США є окреме відомство – Hostage Resque Team.

Кожного бійця ми намагаємося тренувати відповідно до його можливостей. Є люди, які займаються виключно одним типом викликів. Є снайпери, для яких потрібна інша, складніша підготовка. Однак усі підрозділи завжди разом – взаємодія допомагає виконувати спецоперації. Джеф Бреденгоф Інструктор

Протидія наркоторгівлі

У 1980-х роках Рональд Рейган почав жорстку політику боротьби з поширенням наркотиків. До арештів членів банд, дилерів та нарколабораторій залучили бійців SWAT. Вони раптово вривалися на локацію й затримували зловмисників та лякали їх одним лише виглядом.



До рейдів на наркоторговців залучили бійців SWAT / Фото з Unsplash

Упродовж 10 років підрозділ мав понад 30 тисяч виїздів по всій території США. Система пошуку та знешкодження притонів і банд була настільки відпрацьованою, що SWAT почали співпрацювати з відомством DEA. Обмін інформацією між ними триває донині.

Цікаво знати. У США 2008 року виник термін "сватинг" на позначення неправдивих викликів однойменної спецслужби, щоб насолити іншій людини. Часто жертвами "жартівників" стають знаменитості та публічні особи. За таке фейковий виклик спецназу передбачений штраф з покриттям вартості виїзду правоохоронців або позбавлення волі.

"Спецназ міста Янголів" також допомагає іншим підрозділам боротися з наркотиками у США. Завдання нелегкі, адже не завжди зрозуміло, хто буде за дверима – неозброєний дилер чи член банди, готовий на все.

SWAT – це добре тренований підрозділ покликаний боротися зі складними і ризикованими завданнями. У нас найкраще екіпірування, найкраща підготовка, найкращі характеристики зброї,

– розповів боєць SWAT Бренд Гаррольд.

Промахи SWAT

У майже бездоганній історії спецназу є й невдалі приклади роботи. Мовиться про випадок з 2008 року, коли в Арізоні почали "полювання" за марихуаною. Після відстеження, рейдів та арештів, правоохоронцям вдавалося вийти на поставки та конфіскували наркотики.

Якось вони вирішили не вилучати товар, а відстежити, куди його відправлять. Посилка дійшла до штату Меріленд, у містечко Бервін-Хайтс. Пакунок поклали біля дверей солідного будинку, невідомо чи навмисно, але бійці SWAT вирішили штурмувати його.

Я прокинувся від вибуху. То були мої вхідні двері, які просто знесло. Далі зайшли люди в чорному. На підлогу поклали всіх, навіть мою мачуху, а разом із нею двох моїх псів. Потім вони застрелили обидвох собак. І один з них запитав, чи вони не в будинку мера, інший відповів ствердно. Чей Кальво Мер Бервін-Хайтса

Бійці не зорієнтувалися, що штурмують помешкання мера, який ні в чому не був винен. Кальво подав до суду через убитих собак, але жоден боєць не поніс покарання. Лише 2010 року правоохоронці заявили, що виконували свою роботу й не жаліють про вчинене.

Станом на нині, інцидентів зі штурмом помешкань політиків уже немає, однак виїзди на виклик про наркотики - не рідкість. Додалися ще й постійні перестрілки у школах, а такі місії потребують максимальної уваги.

У США є 2 види команди SWAT – ті, які працюють повний робочий день і неповний. Ті, хто працюють повний день, зазвичай, дислокуються у великих містах – Денвер, Даллас, Детройт. Всі інші є звичайними поліцейськими, які за потреби виїжджають на спецзавдання. Джеф Бреденгоф Інструктор

Щороку викликів у роботі таких підрозділів стає все більше. Вони добре розуміють, що на їхніх плечах лежить відповідальність не лише за життя цивільних, яким можуть зашкодити злочинці, але й за поліцейських. Та де б вони не були, у всіх одна ціль - служити і захищати, незалежно від ризиків та ціни за виконання завдань.