Сім'я на карантині: як втримати спокій та рівновагу, перебуваючи з рідними цілодобово

Україна вже місяць живе в режимі "карантин". А це означає, що родини, які збиралися тільки вечорами і у вихідні – тепер разом цілодобово. Як розподілити час на себе та інших та знайти необхідні заняття, щоб почуватися максимально комфортно – читайте в матеріалі 24 каналу.

Поради психолога

Психологиня Олена Рихальська пояснює, що перші тижні каратинку – це період адаптації, і людям може бути складно. Адже ті, хто вели соціалізоване життя, цілодобово мають лишатися вдома.

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До того додається постійне перебування в одному приміщенні з рідними, про яких насправді так багато не знали, і яких бачили набагато рідше.

Відпочивати один від одного на карантині – це нормально, стверджує Олена Рихальська. Дуже важливо розуміти, що спілкування в замкнутому просторі у сім'ї має відбуватися 50 на 50. 50% ви присвячуєте спілкуванню один з одним, інші 50% – самому собі.

Кожну годину або дві треба розходитися в різні кімнати чи куточки квартири та присвячувати час саме собі. Тому що через динаміку нашого життя ми не звикли перебувати один з одним цілодобово, тому ми і знаходимо певні мінуси в або ж починаємо їх вигадувати,

– наголосила Рихальстка.

Крім того, психологиня відзначає, що зараз є багато безкоштовних ініціатив, проєктів, онлайн-курсів та вебінарів, які допоможуть урізноманітнити карантинні сімейні будні.

"Треба знайти те, що ви не встигали зробити за момент соціальної гонки, в якій ви перебували. Не зійти з розуму – це зайнятися розумом". – пояснила Рихальська.

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День одної сім'ї на карантині

Журналісти 24 каналу дистанційно провели добу із сім'єю в час карантину, де батьки – віддалено працюють, а дитина, звісно, не ходить у дитсадок. Це родина Загакайло: чоловік Тарас, дружина Юлія, та їхня 4-річна донька Єва.



Сім'я Загакайло / Скріншот

Вони цілодобово разом на карантині, і так вже місяць. Кажуть, що за цей час напрацювали гарну звичку – планувати день кожного члена родини.

Графік дня для кожного члена сім'ї. У Тараса свій графік, у мене свій, у Єви є свій графік. Дитина подорослішала за час карантину, тому що ми делегуємо і ми пояснюємо, якщо в нас зараз всі працюють, то і вона теж має працювати,

– пояснило подружжя Загакайло.

Тож, поки Тарас та Юля повноцінно працюють з дому, Єва займається своїми улюбленими справами: малює, танцює чи співає.

Донька Єва, коли батьки працюють, має низку улюблених справ / Скріншот

Однак подружжя зізнається, що надовго заохотити дитину до самостійного дозвілля – нелегко. А тому в родині є час для сімейних розваг – всі разом дивляться мультфільми, грають у настільні ігри, займаються спортом чи малюють.

В родині є час і для спільних сімейних розваг / Скріншот

Крім того, кожен член цієї сім'ї має час і для себе, хоч не завжди це і виходить.

Дивіться відео про сім'ю Загакайло на карантині: