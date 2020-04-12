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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Сім'я на карантині: як втримати спокій та рівновагу, перебуваючи з рідними цілодобово

      - Читать новость на русском
      Родина на карантині / 24 канал

      Україна вже місяць живе в режимі "карантин". А це означає, що родини, які збиралися тільки вечорами і у вихідні – тепер разом цілодобово. Як розподілити час на себе та інших та знайти необхідні заняття, щоб почуватися максимально комфортно – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Поради психолога

      Психологиня Олена Рихальська пояснює, що перші тижні каратинку – це період адаптації, і людям може бути складно. Адже ті, хто вели соціалізоване життя, цілодобово мають лишатися вдома. 

      До теми Як не збожеволіти на карантині: дієві поради психолога

      До того додається постійне перебування в одному приміщенні з рідними, про яких насправді так багато не знали, і яких бачили набагато рідше.

      Відпочивати один від одного на карантині – це нормально, стверджує Олена Рихальська. Дуже важливо розуміти, що спілкування в замкнутому просторі у сім'ї має відбуватися 50 на 50. 50% ви присвячуєте спілкуванню один з одним, інші 50% – самому собі.

      Кожну годину або дві треба розходитися в різні кімнати чи куточки квартири та присвячувати час саме собі. Тому що через динаміку нашого життя ми не звикли перебувати один з одним цілодобово, тому ми і знаходимо певні мінуси в або ж починаємо їх вигадувати,
      – наголосила Рихальстка.

      Крім того, психологиня відзначає, що зараз є багато безкоштовних ініціатив, проєктів, онлайн-курсів та вебінарів, які допоможуть урізноманітнити карантинні сімейні будні.

      "Треба знайти те, що ви не встигали зробити за момент соціальної гонки, в якій ви перебували. Не зійти з розуму – це зайнятися розумом". – пояснила Рихальська.

      Читайте також Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога

      День одної сім'ї на карантині

      Журналісти 24 каналу дистанційно провели добу із сім'єю в час карантину, де батьки – віддалено працюють, а дитина, звісно, не ходить у дитсадок. Це родина Загакайло: чоловік Тарас, дружина Юлія, та їхня 4-річна донька Єва.


      Сім'я Загакайло / Скріншот

      Вони цілодобово разом на карантині, і так вже місяць. Кажуть, що за цей час напрацювали гарну звичку – планувати день кожного члена родини.

      Графік дня для кожного члена сім'ї. У Тараса свій графік, у мене свій, у Єви є свій графік. Дитина подорослішала за час карантину, тому що ми делегуємо і ми пояснюємо, якщо в нас зараз всі працюють, то і вона теж має працювати,
      – пояснило подружжя Загакайло.

      Тож, поки Тарас та Юля повноцінно працюють з дому, Єва займається своїми улюбленими справами: малює, танцює чи співає. 

      Донька Єва, коли батьки працюють, має низку улюблених справ / Скріншот

      Однак подружжя зізнається, що надовго заохотити дитину до самостійного дозвілля – нелегко. А тому в родині є час для сімейних розваг – всі разом дивляться мультфільми, грають у настільні ігри, займаються спортом чи малюють.

      В родині є час і для спільних сімейних розваг / Скріншот

      Крім того, кожен член цієї сім'ї має час і для себе, хоч не завжди це і виходить.

      Дивіться відео про сім'ю Загакайло на карантині:

       

      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Новини сімʼї Сімʼя Психологія Психологія сім'ї
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