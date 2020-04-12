Семья на карантине: как сохранить спокойствие и равновесие, находясь с родными круглосуточно

Украина уже месяц живет в режиме "карантин". А это значит, что семьи, которые собирались только по вечерам и в выходные –теперь вместе круглосуточно. Как распределить время на себя и других и найти необходимые занятия, чтобы чувствовать себя максимально комфортно – читайте в материале 24 канала.

Советы психолога

Психолог Елена Рыхальская объясняет, что первые недели карантина – это период адаптации, и людям может быть сложно. Ведь те, кто вели социализированную жизнь, круглосуточно должны оставаться дома.

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К этому добавляется постоянное пребывание в одном помещении с родными, о которых на самом деле не так уж много и знали и которых видели гораздо реже.

Отдыхать друг от друга на карантине – это нормально, утверждает Елена Рыхальская. Очень важно понимать, что общение в замкнутом пространстве в семье должно происходить 50 на 50. 50% вы посвящаете общению друг с другом, остальные 50% – самому себе.

Каждый час или два надо расходиться в разные комнаты или уголки квартиры и посвящать время само по себе. Потому что через динамику нашей жизни мы не привыкли находиться друг с другом круглосуточно, поэтому мы и находим определенные минусы в или начинаем их выдумывать,

– отметила Рихальстка.

Кроме того, психолог отмечает, что сейчас существует много бесплатных инициатив, проектов, онлайн-курсов и вебинаров, которые помогут разнообразить карантинные семейные будни.

"Надо найти то, что вы не успевали сделать в момент социальной гонки, в которой вы находились. Не сойти с ума – это заняться умом". – объяснила Рыхальская.

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День одной семьи на карантине

Журналисты 24 канала дистанционно провели день с семьей во время карантина, где родители – удаленно работают, а ребенок, конечно же, не ходит в детский сад. Это семья Загакайло: муж Тарас, жена Юлия, и их 4-летняя дочь Ева.



Семья Загакайло / Скриншот

Они круглосуточно вместе на карантине, и так уже месяц. Говорят, что за это время выработали хорошую привычку – планировать день каждого члена семьи.

График дня для каждого члена семьи. У Тараса свой график, у меня свой, у Евы есть свой график. Ребенок повзрослел за время карантина, потому что мы делегируем и мы объясняем, если у нас сейчас все работают, то и она тоже должна работать,

– обясняют супруги Загакайло.

Поэтому, пока Тарас и Юля полноценно работают из дома, Ева занимается своими любимыми делами: рисует, танцует или поет.

Дочь Ева, когда родители работают, имеет ряд любимых дел / Скриншот

Однако супруги признаются, что надолго привлечь ребенка к самостоятельному досугу – нелегко. Поэтому в семье есть время для семейных развлечений – все вместе смотрят мультфильмы, играют в настольные игры, занимаются спортом или рисуют.

В семье есть время и для совместных семейных развлечений / Скриншот

Кроме того, у каждого члена этой семьи есть время и для себя, хотя не всегда это и получается.

Смотрите видео о семье Загакайло на карантине: