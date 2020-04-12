11:39
12 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Семья на карантине: как сохранить спокойствие и равновесие, находясь с родными круглосуточно

      - Читати новину українською
      Семья на карантине / 24 канал

      Украина уже месяц живет в режиме "карантин". А это значит, что семьи, которые собирались только по вечерам и в выходные –теперь вместе круглосуточно. Как распределить время на себя и других и найти необходимые занятия, чтобы чувствовать себя максимально комфортно – читайте в материале 24 канала.

      Советы психолога

      Психолог Елена Рыхальская объясняет, что первые недели карантина – это период адаптации, и людям может быть сложно. Ведь те, кто вели социализированную жизнь, круглосуточно должны оставаться дома.

      К теме Как не сойти с ума на карантине: действенные советы психолога

      К этому добавляется постоянное пребывание в одном помещении с родными, о которых на самом деле не так уж много и знали и которых видели гораздо реже.

      Отдыхать друг от друга на карантине – это нормально, утверждает Елена Рыхальская. Очень важно понимать, что общение в замкнутом пространстве в семье должно происходить 50 на 50. 50% вы посвящаете общению друг с другом, остальные 50% – самому себе.

      Каждый час или два надо расходиться в разные комнаты или уголки квартиры и посвящать время само по себе. Потому что через динамику нашей жизни мы не привыкли находиться друг с другом круглосуточно, поэтому мы и находим определенные минусы в или начинаем их выдумывать,
      – отметила Рихальстка.

      Кроме того, психолог отмечает, что сейчас существует много бесплатных инициатив, проектов, онлайн-курсов и вебинаров, которые помогут разнообразить карантинные семейные будни.

      "Надо найти то, что вы не успевали сделать в момент социальной гонки, в которой вы находились. Не сойти с ума – это заняться умом". – объяснила Рыхальская.

      Читайте также Как не развестись после карантина: практические советы психолога

      День одной семьи на карантине

      Журналисты 24 канала дистанционно провели день с семьей во время карантина, где родители – удаленно работают, а ребенок, конечно же, не ходит в детский сад. Это семья Загакайло: муж Тарас, жена Юлия, и их 4-летняя дочь Ева.


      Семья Загакайло / Скриншот

      Они круглосуточно вместе на карантине, и так уже месяц. Говорят, что за это время выработали хорошую привычку – планировать день каждого члена семьи.

      График дня для каждого члена семьи. У Тараса свой график, у меня свой, у Евы есть свой график. Ребенок повзрослел за время карантина, потому что мы делегируем и мы объясняем, если у нас сейчас все работают, то и она тоже должна работать,
      – обясняют супруги Загакайло.

      Поэтому, пока Тарас и Юля полноценно работают из дома, Ева занимается своими любимыми делами: рисует, танцует или поет.

      Дочь Ева, когда родители работают, имеет ряд любимых дел / Скриншот

      Однако супруги признаются, что надолго привлечь ребенка к самостоятельному досугу – нелегко. Поэтому в семье есть время для семейных развлечений – все вместе смотрят мультфильмы, играют в настольные игры, занимаются спортом или рисуют.

      В семье есть время и для совместных семейных развлечений / Скриншот

      Кроме того, у каждого члена этой семьи есть время и для себя, хотя не всегда это и получается.

      Смотрите видео о семье Загакайло на карантине:

       

      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Новости семьи Семья Психология Психология семьи
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:42 Рекомендации Минздрава по проведению похорон: инфографика
      Новини України 2505
      сегодня , 07:00 Вербное воскресенье: как украинцам праздновать в условиях карантина
      Новини України 13737
      сегодня , 09:13 Чернобыльская зона пылает уже девятый день: последние новости и видео
      Новини України 53226
      сегодня , 09:30 Картинки с Вербным воскресеньем 2020: лучшая подборка
      Традиції 11764
      сегодня , 06:28 Длинные очереди "скорых" в Москве: люди жалуются, медики разводят руками, власть молчит
      Новини світу 23653
      сегодня , 05:30 Коронавирус в США: Трамп ввел режим катастрофы во всех штатах впервые в истории страны
      Лікування 36712
      сегодня , 08:40 Морги полные гробов: почему люди должны видеть последствия коронавируса
      Блоги 3896
      сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 11 апреля: первые случаи в Николаевской области, антирекорды в США и РФ
      Новини України 40161
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      11 апреля , 20:30 Иллюзия безопасности: как я понимаю действия власти
      Зоя Казанжи
      11 апреля , 19:00 Что разрушает планы на будущее?
      Наталія Кадя