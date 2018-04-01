"Сирія чекає на тебе, малюк": у Криму вихованців "Артеку" навчають стрільбі зі зброї
В дитячому таборі "Артек" в окупованому Криму окупаційна адміністрація вигадала нове заняття для виховання патріотизму. Так, дітей возили на полігон, де навчали зовсім недитячі справ – стрільбі з вогнепальної зброї.
Про це повідомляється на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крым.
Так, на опублікованих фото видно, що вихованці "Артека" стріляли зі справжньої вогнепальної зброї, а саме з пістолетів та автоматів.
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"Дітей возили на полігон, стріляти. Тренуватися. З метою виховання патріотизму. Вбивство дорівнює патріотизм. Патріотизм – не любов до своєї країни, а ненависть до навколишнього світу", – мовиться в одному з дописів акаунту.
Окрім того, на Twitter-сторінці також опубліковані фото, на яких зафіксоване харчування дітей у таборі.
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