"Сирія чекає на тебе, малюк": у Криму вихованців "Артеку" навчають стрільбі зі зброї

В дитячому таборі "Артек" в окупованому Криму окупаційна адміністрація вигадала нове заняття для виховання патріотизму. Так, дітей возили на полігон, де навчали зовсім недитячі справ – стрільбі з вогнепальної зброї.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крым.

Так, на опублікованих фото видно, що вихованці "Артека" стріляли зі справжньої вогнепальної зброї, а саме з пістолетів та автоматів.

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Артек

Веселые аниматоры и конкурсы интересные

Сирия ждет,тебя малыш pic.twitter.com/6alwzuZw9I — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 квітня 2018 р.

"Дітей возили на полігон, стріляти. Тренуватися. З метою виховання патріотизму. Вбивство дорівнює патріотизм. Патріотизм – не любов до своєї країни, а ненависть до навколишнього світу", – мовиться в одному з дописів акаунту.

Артек

Весело тебе деточка?

Детей возили на полигон,стрелять.Тренироваться. В целях воспитания патриотизма.

Убийство=патриотизм

Патриотизм-не любовь к своей стране,а ненависть к окружающему миру.

И родители у них Востриковы-считают,сколько за смерть ребенка накрошит царь рублей pic.twitter.com/guPtoncgVT — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 квітня 2018 р.

Окрім того, на Twitter-сторінці також опубліковані фото, на яких зафіксоване харчування дітей у таборі.