Науковці зробили приблизні розрахунки та виявилося, що мовиться про приблизно 5 мільярдів людей. Тобто понад половину від тої чисельності населення планети, яке зараз є. У дослідженні вказали, що також є 5 сценаріїв локальної ядерної війни між Індією та Пакистаном. Це теж може мати катастрофічні наслідки.

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Хто оцінив потенційні наслідки ядерної війни

Розрахунок зробили два науковці на чолі з груп своїх колег. Одними із них є Алан Робок – професор кліматології на факультеті наук про навколишнє середовище Ратгерского університету, що в Нью-Джерсі.

Співпрацювала з ним Лілі Ся – доцент кафедри наук про навколишнє середовище. Вона також була провідним автором схожого дослідження в журналі Nature Food.

Чому саме стільки людей можуть загинути

Ґрунтуючись на минулих дослідженнях експерти з колегами підрахували, яка кількість сонячної сажі потрапить в атмосферу від вогняних штормів, які спричиняють вибухи ядерних бомб. Загалом розрахували можливе розсіювання сажі за шістьма сценаріями війни:

п'ятьма меншими індійсько-пакистанськими війнами – навіть за найменшого ядерного сценарію, локальної війни між Індією та Пакистаном, глобальне виробництво калорій в середньому знизиться на 7% протягом п'яти років конфлікту.

велика війна США та росії – середнє глобальне виробництво калорій знизиться приблизно на 90% через три-чотири роки після бойових дій.

Зауважте! У приблизних підрахунках відштовхувались від розміру ядерного арсеналу кожної країни.

Де найбільше відчують наслідки

Зменшення врожаю найсерйозніше вдарить по країнах середньої високої широти, включно з основними країнами-експортерами – зокрема, росії та Штатах. Це може спричинити обмеження експорту та серйозні збої у залежних від імпорту країнах. Тому постраждають передусім жителі країн Африки та Близького Сходу.

Дослідники вважають, що зміни призведуть до катастрофічного зриву світових продовольчих ринків. Бо навіть глобальне зниження врожайності на 7% перевищило б найбільшу аномалію, яку коли-небудь реєстрували з початку записів спостережень Продовольчої та сільськогосподарської організації в 1961 році.

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Є лише одне розв'язання проблеми

За сценарієм наймасштабнішої війни, все значно гірше. Бо від голоду будуть страждати понад 75% планети. Саме така кількість людства може померти протягом двох років.

Тому науковці закликали зробити все, щоб світ відмовився від ядерної зброї. Адже те, що колись вважали гарантом безпеки, загрожує людству майже повним вимиранням.

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