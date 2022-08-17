Ученые сделали приблизительные расчеты и оказалось, что речь идет о примерно 5 миллиардах человек. То есть более половины той численности населения планеты, которое сейчас есть. В исследовании отметили, что также есть 5 сценариев локальной ядерной войны между Индией и Пакистаном. Это тоже может иметь катастрофические последствия.

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Кто оценил потенциальные последствия ядерной войны

Расчет сделали два ученых во главе из групп своих коллег. Один из них Алан Робок – профессор климатологии на факультете наук об окружающей среде Ратгерского университета в Нью-Джерси.

Сотрудничала с ним Лили Ся – доцент кафедры наук об окружающей среде. Она также была ведущим автором подобного исследования в журнале Nature Food.

Почему именно столько людей могут погибнуть

Основываясь на прошлых исследованиях, эксперты с коллегами подсчитали, какое количество солнечной сажи попадет в атмосферу от огненных штормов, вызывающих взрывы ядерных бомб. В общей сложности рассчитали возможное рассеивание сажи по шести сценариям войны:

пятью меньшими индийско-пакистанскими войнами – даже при наименьшем ядерном сценарии, локальной войны между Индией и Пакистаном, глобальное производство калорий в среднем снизится на 7% в течение пяти лет конфликта.

большая война США и россии – среднее глобальное производство калорий снизится примерно на 90% через три-четыре года после боевых действий.

Примите во внимание! В примерных подсчетах отталкивались от размера ядерного арсенала каждой страны.

Где больше всего ощутят последствия

Уменьшение урожая наиболее серьезно ударит по странам средней высокой широты, включая основные страны-экспортеры – в частности, россии и Штатах. Это может привести к ограничению экспорта и серьезным сбоям в зависимых от импорта странах. Поэтому пострадают, прежде всего, жители стран Африки и Ближнего Востока.

Исследователи полагают, что изменения приведут к катастрофическому срыву мировых продовольственных рынков. Поскольку даже глобальное снижение урожайности на 7% превысило наибольшую аномалию, которую когда-либо регистрировали с начала записей наблюдений Продовольственной и сельскохозяйственной организации в 1961 году.

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Есть только одно решение проблемы

По сценарию самой масштабной войны все значительно хуже. Потому что от голода будут страдать более 75% планеты. Именно такое количество человечества может умереть в течение двух лет.

Поэтому ученые призвали сделать все, чтобы мир отказался от ядерного оружия. Ведь то, что считали гарантом безопасности, угрожает человечеству почти полным вымиранием.

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