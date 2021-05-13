Кремль постійно залякує людей тим, що вони в будь-який момент можуть потрапити під управління зовнішніх сил. Про це у своєму блозі розповів журналіст та ведучий 24 каналу Єгор Скоріна.

Повний випуск блогу Казанська трагедія: Кремль використовує смерті дітей для власної вигоди

"Масова пропаганда регулярно стверджує, що населення перебуває в оточенні ворогів. На цих стовпах тримається російська імперія. Тому Кремль не може позбутися своєї пропаганди, адже тоді імперія впаде", – сказав журналіст.

Режим використовує трагедії для власних цілей

Єгор Скоріна зауважив, що цинізм полягає у тому, що російська влада використовує трагедії, подібні до стрілянини у школі Казані, для своїх цілей.

Довідка. Зранку 11 травня в казанській школі сталась смертельна стрілянина. Її влаштував 19-річний Ільназ Галявієв. Внаслідок цього загинуло 9 людей.

Він звернув увагу на те, що Міністерство освіти Мурманської області у зв'язку з подіями в Казані зажадало створити базу школярів і випускників "схильних до порушення дисципліни" і "виявляли невмотивовану агресію". У список "неугодних", за словами журналіста, може потрапити будь-який підліток, який виступає проти Володимира Путіна.

Які дії російської пропаганди після стрілянини в Казані

Одна з головних пропагандисток Путіна Маргарита Симоньян запропонувала перевіряти всіх школярів і студентів на предмет психічного здоров'я.

"Припускаю, що "психічно хворими" будуть визнані підлітки навіть з мінімальними опозиційними поглядами. Ті ж учасники маршів за Навального і волелюбні", – сказав ведучий.

Єгор Скоріна зауважив, що в Росії інтернет й так перебуває під контролем силовиків, а за репост можна отримати реальний термін. Водночас трагедія в Казані, за його словами, створила грунт для того, щоб відповідний контроль лише посилити.

Російська імперія може скільки завгодно звинувачувати в терактах серед підлітків комп'ютерні ігри, інтернет й Навального. Однак основна проблема закладена в самій російській пропаганді, саме вона мілітарізірує дітей, вчить їх вбивати й бути жорстокими,

– пояснив Єгор Скоріна.

Повний випуск відеоблогу "Антифейк" на 24 каналі: дивіться відео