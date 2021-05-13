Кремль постоянно запугивает людей тем, что они в любой момент могут попасть под управление внешних сил. Об этом в своем блоге рассказал журналист и ведущий 24 канала Егор Скорина.

Полный выпуск блога Казанская трагедия: Кремль использует смерти детей для собственной выгоды

"Массовая пропаганда регулярно утверждает, что население находится в окружении врагов. На этих столпах держится российская империя. Поэтому Кремль не может избавиться от своей пропаганды, ведь тогда империя рухнет", – сказал журналист.

Режим использует трагедии для собственных целей

Егор Скорина отметил, что цинизм заключается в том, что российские власти используют трагедии, подобные стрельбе в школе Казани, для своих целей.

Справка. Утром 11 мая в казанской школе произошла смертельная стрельба. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. В результате погибли 9 человек.

Он обратил внимание на то, что Министерство образования Мурманской области в связи с событиями в Казани потребовало создать базу школьников и выпускников "склонных к нарушению дисциплины" и "проявлению немотивированной агрессии". В список "неугодных", по словам журналиста, может попасть любой подросток, который выступает против Владимира Путина.

Какие действия российской пропаганды после стрельбы в Казани

Одна из главных пропагандисток Путина Маргарита Симоньян предложила проверять всех школьников и студентов на предмет психического здоровья.

"Предполагаю, что "психически больными" будут признаны подростки даже с минимальными оппозиционными взглядами. Те же участники маршей за Навального и свободолюбивы", – сказал ведущий.

Егор Скорина заметил, что в России интернет и так находится под контролем силовиков, а за репост можно получить реальный срок. В то же время трагедия в Казани, по его словам, создала почву для того, чтобы соответствующий контроль только усилить.

Российская империя может сколько угодно обвинять в терактах среди подростков компьютерные игры, интернет и Навального. Однако основная проблема заложена в самой российской пропаганде, именно она милитаризирует детей, учит их убивать и быть жестокими,

– пояснил Егор Скорина.

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