18:38
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Слідство лишило багато білих плям у цій справі, – розслідувачка про голосіївських "перевертнів"

384 Читать новость на русском
Поліція
Поліція / Фото з відкритих джерел

8 місяців тому новорічну тишу в інформпросторі збурила новина про зухвалих "перевертнів у погонах" з голосіївського відділку поліції. Ні з того, ні з сього вони приїхали на обшук до приватного будинку бізнесмена Тимофія Кохновича. Щось дуже наполегливо шукали, як з'ясувалося – боєприпаси, які, власне, і знайшли. І в кайданках забрали господаря із собою.

Резонанс цієї справи змусив прокуратуру порушити кримінальну справу щодо неправомірних дій правоохоронців. Здавалося, зло має бути покаране. І от – маємо результат. Слідство завершене і матеріали передані адвокатам Кохновича для ознайомлення. Далі – справа за Фемідою, зазначає журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром". 

Читайте також:  Домашнє насилля та арсенал зброї: сусіди харківського стрілка розповіли деталі його життя

І от юристи почали розбиратися, і що далі вивчали матеріали цієї справи, то більше дивувалися, як відверто прокурори вирішили "злити" цю справу.

Цікаво, що один з головних кривдників Кохновича – слідчий Тичина, який лякав свою жертву екстрадицією, взагалі у справі майже не згадується. Хоча сам на допитах пояснював, що на той обшук він потрапив неофіційно. Він не мав жодних документальних підстав туди приїжджати. Усі протоколи були склепані таким собі слідчим на прізвище Печений. Він мав повноваження шукати набої, які власне і підкинув, і це видно на відео з камер,
– пояснює Мартинюк. 

Вона зазначає, що слідство лишило багато білих плям у цій справі. Той самий Тичина там проходить лишень свідком. Прокурори навіть не змогли визначитись зі статтею, по якій вони могли б оголосити про підозру фігурантам. Прохання потерпілої сторони долучити до визначення кваліфікації злочину експертизу прокуратура теж проігнорувала.

Також сторона Кохновичів наполегливо просила прокуратуру порушити кримінальну справу саме щодо вчинення злочину правоохоронцем Тичиною, який взяв на себе повноваження лякати затриманого екстрадицією та фальсифікувати його справу. У матеріалах справи зазначено, що Тичина займався особистими справами, а не був у відділку поліції у той час, як вів розмови із затриманим.

Тимофій Кохнович
Тимофій Кохнович

Прокуратура відмовилась здобувати інші докази – вилучати розшифровки телефонних розмов поліцейських у цей період. Адже так можна було б вийти на інших співучасників, принаймні дізнатися – хто замовник цього дійства.

Ні, це нікому нецікаво. Адже поки відомо, що максимальне покарання, яке отримали учасники цієї історії Тичина та Печений, – це звільнення з поліції. Хоча повторюся: Тичина – свідок, а всіх собак повісили на підозрюваного Печеного, хоча, за свідченням Кохновича, він далеко не головна фігура. А от їхній начальник – керівник голосіївського райвідділку – отримав хіба догану,
– підкреслила журналістка. 

От і все. У такому вигляді київська прокуратура збиралася передавати справу на розгляд суду, якби Кохнович та його юристи знову не забили в набат. За майже 8 місяців, що минули від тих подій, прокурори, що ніби розслідували злочини своїх же колег, зробили усе можливе, аби реальної кримінальної відповідальності ніхто не поніс.

Ця справа не унікальна. Юристи Кохновича буквально на пальцях пояснили, як грубо та елементарно фальшуються нашою поліцією справи. Хто має волю та стрижень – йде боротись проти системи, хто перелякався – платить чималі суми, які із нього вимагають, аби лишили в спокої. Останніх, скоріш за все, більшість. Бо боротись із такими Тичинами – це повторювати звитягу Дон Кіхота. Шанси на результат мізерні,
– додала Мартинюк. 

Та Кохновичу пощастило удруге. Він публічно на ґанку прокуратури заявив про кругову поруку на прикладі власної справи і зміг потрапити на прийом до Андрія Андреєва – заступника столичного прокурора та отримати із нього обіцянку, що розслідування поновлять, а роль Тичини у цій справі розслідуватимуть окремим провадженням.

Повний випуск "ЦРУ. За кадром" за 21 серпня 2018

 

Теги: Новини України Поліція Відеоблоги Розслідування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Для української армії розробляється новий ракетний комплекс "Грім"
 12 квітня 2017 , 23:16
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Динамо" передало подарунки дітям-чорнобильцям
 28 грудня 2016 , 10:11
Реал та Челсі закрили сенсаційний трансфер на божевільну суму
 19 липня 2017 , 19:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук