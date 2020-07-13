Корейська війна – це 3 роки пекла і десятки тисяч жертв. Як наслідок – надовго розділена по 38-й паралелі країна. Це була війна ідеологій і світоглядів. Війна, у якій за долю Кореї билися не тільки корейці.

СРСР і США боролися за збільшення впливу у Тихоокеанському регіоні, де підтримка своїх сателітів була не лише матеріальною. Під час цього конфлікту свої сили на Далекому Сході випробувало і ЦРУ. Операція MKUltra була спробою серйозної гри в ляльководів. Про це йдеться у програмі "Конфлікти" на 24 каналі.

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Розвідувальне управління буквально намагалося влізти в голови людей, щоб використовувати їх у своїх інтересах. А заодно розробити сироватку правди – речовину, яка б допомогла витягувати секрети із ворожих агентів. Почалося все із американських віськових, що поверталися на Батьківщину з Корейської війни.

"Після війни американські пілоти почали висловлювати свою симпатію до режиму ворога. Їх опитали і дослідили військові психологи, які дійшли висновку, що тим просто промили мізки. Тому американці вирішили почати власну програму із промивання мізків. Так з'явилася MKUltra", – розповів психіатр Колін Росс.

Експеременти з MKUltra

Проєкт MKUltra розпочався у 1953 році. Проте перші його зародки з'явилися ще задовго до цієї дати. Усе почалося у 1938 році з чоловіка Альберта Гофмана. Простий швейцарський хімік, який у 1938 році своїм відкриттям змінив весь світ – винайшов молекулу ЛСД. Психотропна речовина, яка викликає галюцинації у тих, хто споживає її. Здебільшого використовується, як рекреаційний наркотик.



Альберт Гофман / Фото daydaynews.cc

Уже почалася ера Холодної війни. Стрибнути вище суперника можна було різними способами. Та всі вони зводилися до одного – хто має більше мізків, той має більше розробок і сюрпризів для ворога. Винахід Гофмана був саме таким. І пройти повз нього ЦРУ точно не могло.

Піддослідіні студенти

Для перших експериментів охочих шукали в університетських кампусах. За день 25 баксів – непоганий заробіток для юнаків. Тим більше, що досліди мали показати як діє препарат на практично їх ровесників на війні. Але бажаного результату так і не отримали. Жоден зі студентів не розповів своїх найпотаємніших секретів.

"Нічого не вийшло, бо піддослідних студентів попереджали про ефект від наркотику. Американці тоді дійшли висновку, що досягти ефекту можна тільки ввівши препарат без попередження. Якщо дати його радянському агенту у польових умовах, не кажучи про ефект, то він одразу видасть усі секрети на поверхню і почне виконувати накази ЦРУ", – пояснив письменник Джон Маркс.

Ефект супер-воїна

Очікування від ЛСД були величезними. В ЦРУ думали, що під ефектом ЛСД вони отримають суперсили, стануть непереможними у будь-якій битві. Сотні рейнджерів запросили до лабораторії і по черзі вводили їм різні наркотики – без попередження про ефект. На них випробували 30 різних видів: псилоцибін, мескалін, альфа-метилтриптамин, диметилтриптамін і найголовніше – ЛСД. Результат був невтішним. Під дією психотропів мало хто ставав схожим на супер-воїна і переважно нагадував супер-овоч.

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На полігоні чи в умовах польового табору – наркотична дія не давала очікуваного вау-ефекту. Часто піддослідні військові не могли виконувати навіть елементарні завдання. Замість відчайдушних берсерків психотропи перетворювали їх на комічних зомбі. Вони падали, валялися на землі, не могли нормально рухатися, а найголовніше – мали величезні проблеми із психікою.

"Наркотики були різними і різної дії. Більшість солдатів після цього ставали просто недієздатними. На відновлення йшло дуже багато часу. А поки вони лікувалися від травм, дослідникам треба були нові піддослідні. Вони почали шукати плацдарм для дослідів в інших місцях". – повідомив письменник Аллен Хорнблум.

"Наркотичний" хліб для цивільних

Експерименти продовжили у Франції. В невеличкому селищі Пон-Сент-Еспрі. Цього разу на роль піддослідних взяли вже не військових, а цивільних. І робилося це без попередження – у пекарні в борошно підсипали ЛСД.

Уже готовий "наркотичний" хліб розходився серед населення, що викликало істерію. Сотні людей із "поїхавшим дахом" і страхом через нерозуміння, що з ними відбувається. Щонайменше 7 людей загинули, десятки отримали психічні травми. До сьогоднішнього дня ні ЦРУ, ні американська армія так і не визнали своєї провини чи причетності до труйки людей у Пон-Сент-Епрі.



Отруєння в селищі Пон-Сент-Еспрі / Фото Anews

Усі звинувачення на адресу ЦРУ лунають тільки від постраждалих. Доказів причетності немає. Адже більшість документів 1973 року, які стосувалися випробування наркотиків на людях, ЦРУ знищили.

Іронія цієї історії в тому, що під час Нюрнберзького процесу низка медиків Третього Рейху були засуджені за досліди на людях. А Нюрнберзький кодекс чітко забороняє ставити медичні досліди на людях. Виняток тільки волонтери, які погодилися самі. Штати кодекс підписали і в кінці 40-х успішно втиху його порушували.

Ми поставили нацистів перед судом, а самі за ширмою почали такі ж досліди. Якщо людина мала якість проблеми зі здоров'ям: депресію чи розлади, її закривали в спеціальних установах, де нібито лікували, тестуючи різні препарати, щоб виконати програму американського уряду,

– письменник Аллен Хорнблум.

Дослід на науковцях

Бажаного результату досліди так і не показали. Щоб розгадати секрет і всю глибину властивостей ЛСД, науковці почали особисто брати участь в експериментах.

ЦРУ у 1953 році почало таємну операцію під кодовою назвою проєкт MKUltra. Одурманені ідеєю контролю людського розуму, вони позбирали найкращих науковців, змусивши працювати їх у потрібному руслі. Над ультра працювали більше 50 установ: тюрми, борделі, медзаклади, фармацевтичні установи, університети і коледжі.

Деякі науковці і не підозрювали що працюють над жорстокою програмою американської розвідки, хоч і отримували фінансування від ЦРУ. Згодом, як історія з експериментами без попередження і згоди вийшла на яв, багато вчених зявили свій протест. Вони почувалися використаними.

Висновок такий – з метою захисту країни, з метою захисту національних інтересів Сполучених Штатів Америки – будь-які двері відкриті. Дозволено все,

– заявив письменник Джон Маркс

Розробкою препаратів, технік гіпнозу, наркотиків і планами проведення операцй займався Технічний відділ ЦРУ. Його експерти складали плани, дози і обирали піддослідних жертв. Доходило навіть до того, що спеціалісти розробляли кілька сценаріїв подій. Наприклад, якщо агенту не вдасться підсипати ЛСД у напій жертви, то для "плану Б" використають повію, яка зможе підстрахувати.

Смертельний експеремент над колегою

Главою цього відділу був хімік і шпигун Сідні Готліб. Це його дітищем була MKUltra і це його називають головним отруйником ЦРУ. Готліб загорівся ідеєю знайти філософський камінь, яким для нього був препарат, що зможе осідлати чужу свідомість.



Сідні Готліб / Фото New York Post

"Одержимий ідеєю таки віднайти препарат, що стане смертельною зброєю в умілих руках, він не боявся проводити дослідження навіть на своїх колегах. Перша жертва Готліба і перша жертва MKUltra", – повідомив хімік Френк Олсен.

Френка Олсена пов'язують із трагедією у французькому селищі Пон-Сент-Еспрі. Журналісти вважають, що саме він був куратором операції під час якої в борошно підсипали ЛСД. Однак доказів його причетності немає. Після смерті його родина ліквідувала документи пов'язані із роботою над контролем людського мозку.



Френк Олсен / Фото The Guardian​

Олсен ніколи не вживав наркотиків, а тим паче ЛСД. Він не знав як діє препарат. Скориставшись цим, Готліб підмішав йому в напій цього психотропу. Олсен відправився туди, що сьогодні називаєтсья бед-тріпом. Він зловив не кайф, а потужні галюцинації, які згодом заженуть його в тяжку депресію. Переживши ті страшні відчуття, Олсен відпросився з роботи в надії, що погане самопочуття невдовзі пройде. Але з кожним днем ставало все гірше.

"Ті люди, які приймають ЛСД, не знаючи про його ефект, мають бед-тріп. Якщо у них є проблеми зі здоров'ям, бед-тріп теж може статися. Це уявіть, що ви випили чашку кави і раптом все починає кудись пливти, ходити ходором. Все світиться невідомими кольорами, стеля провалюється. Ви вистрибуєте зі свого тіла і дивитеся на себе зверху. Все це результат ЛСД", –пояснив військовий психіатр Джеймс Кетчем.

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Після такого досвіду в Олсена почалася депресія. Він кілька днів скаржився на симптоми керівництву ЦРУ. Та замість того, щоб відправити його до психіатра, вони вирішили записати його на прийом до алерголога в Нью-Йорку (він, до речі, теж працював над MKUltra). Той, звичайно, йому не допоміг.

За 5 днів після прийому ЛСД, Френк Олсен 28 жовтня 1953 року стрибнув із 10 поверху свого готельного номера у Нью-Йорку. Справжні причини його смерті тримали у секреті довгих 20 років, побоючись що інші пацієнти, яким теж давали ЛСД, почнуть говорити. Це загрожувало б ЦРУ справжньою катастрофою.

Які ще тести проводли у ЦРУ – дивіться у програмі.