Корейская война – это 3 года ада и десятки тысяч жертв. Как следствие – надолго разделенная по 38-й параллели страна. Это была война идеологий и мировоззрений. Война, в которой за судьбу Кореи сражались не только корейцы.

СССР и США боролись за увеличение влияния в Тихоокеанском регионе, где поддержка своих сателлитов была не только материальной. Во время этого конфликта свои силы на Дальнем Востоке испытало и ЦРУ. Операция MKUltra была попыткой серьезной игры в кукловодов. Об этом говорится в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Разведывательное управление буквально пыталось влезть в головы людей, чтобы использовать их в своих интересах. А заодно разработать сыворотку правды – вещество, которое бы помогло вытаскивать секреты из вражеских агентов. Началось все с американских военных, возвращавшихся на родину с Корейской войны.

"После войны американские пилоты начали выражать свою симпатию режиму врага. Их опросили и исследовали военные психологи, которые пришли к выводу, что тем просто промыли мозги. Поэтому американцы решили начать собственную программу по промыванию мозгов. Так появилась MKUltra", – рассказал психиатр Колин Росс.

Эксперименты с MKUltra

Проект MKUltra начался в 1953 году. Однако первые его ростки появились еще задолго до этой даты. Все началось в 1938 году с Альберта Хофмана. Простой швейцарский химик, который в 1938 году своим открытием изменил весь мир – изобрел молекулу ЛСД. Психотропное вещество, которое вызывает галлюцинации у тех, кто потребляет его. В основном используется как рекреационный наркотик.



Альберт Хофман / Фото daydaynews.cc

Уже началась эра холодной войны. Прыгнуть выше соперника можно было разными способами. И все они сводились к одному – у кого больше мозгов, у того больше разработок и сюрпризов для врага. Изобретение Хофмана было именно таким. И пройти мимо него ЦРУ точно не могло.

Подопытные студенты

Для первых экспериментов желающих искали в университетских кампусах. За день 25 баксов – неплохой заработок для юношей. Тем более, что опыты должны были показать как действует препарат на практически их ровесников на войне. Но желаемого результата так и не получили. Ни один из студентов не рассказал своих сокровенных секретов.

"Ничего не получилось, потому что подопытных студентов предупреждали об эффекте от наркотика. Американцы тогда пришли к выводу, что достичь эффекта можно только введя препарат без уведомления. Если дать его советскому агенту в полевых условиях, не говоря об эффекте, то он сразу выдаст все секреты и начнет выполнять приказы ЦРУ", – пояснил писатель Джон Маркс.

Эффект супервоина

Ожидания от ЛСД были огромными. В ЦРУ думали, что под эффектом ЛСД они получат суперсилы, станут непобедимыми в любой битве. Сотни рейнджеров пригласили в лаборатории и по очереди вводили им различные наркотики – без уведомления об эффекте. На них испытали 30 различных видов: псилоцибин, мескалин, альфа-метилтриптамин, диметилтриптамин и самое главное – ЛСД. Результат был неутешительным. Под действием психотропов мало кто становился похожим на супервоина и преимущественно напоминал суперовощ.

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На полигоне или в условиях полевого лагеря – наркотическое действие не давало ожидаемого вау-эффекта. Часто подопытные военные не могли выполнять даже элементарные задачи. Вместо отчаянных берсерков психотропы превращали их в комичных зомби. Они падали, валялись на земле, не могли нормально двигаться, а самое главное – у них были огромные проблемы с психикой.

"Наркотики были разными и разного действия. Большинство солдат после этого становились просто недееспособными. На восстановление уходило очень много времени. А пока они лечились от травм, исследователям нужны были новые подопытные. Они начали искать плацдарм для опытов в других местах". – сообщил писатель Аллен Хорнблум.

"Наркотический" хлеб для гражданских

Эксперименты продолжили во Франции. В небольшом поселке Пон-Сент-Эспри. На этот раз на роль подопытных взяли уже не военных, а гражданских. И делалось это без предупреждения – в пекарне в муку подсыпали ЛСД.

Уже готовый "наркотический" хлеб расходился среди населения, что вызвало истерию. Сотни людей с "поехавшей крышей" и страхом из-за непонимания, что с ними происходит. По меньшей мере 7 человек погибли, десятки получили психические травмы. До сегодняшнего дня ни ЦРУ, ни американская армия так и не признали своей вины или причастности к отравлению людей в Пон-Сент-Эпри.



Отравления в поселке Пон-Сент-Эспри / Фото Anews

Все обвинения в адрес ЦРУ звучат только от пострадавших. Доказательств причастности нет. Ведь большинство документов 1973 года, которые касались испытаний наркотиков на людях, ЦРУ уничтожили.

Ирония этой истории в том, что во время Нюрнбергского процесса ряд медиков Третьего Рейха были осуждены за опыты на людях. А Нюрнбергский кодекс запрещает ставить медицинские опыты на людях. Исключение составляют только волонтеры, которые согласились сами. Штаты подписали кодекс и в конце 40-х успешно втихаря его нарушали.

Мы поставили нацистов перед судом, а сами за ширмой начали такие же опыты. Если человек имел какие-то проблемы со здоровьем: депрессии или расстройства, его закрывали в специальных учреждениях, где якобы лечили, тестируя различные препараты, чтобы выполнить программу американского правительства,

– писатель Аллен Хорнблум

Опыты на ученых

Желаемого результата опыты так и не показали. Чтобы разгадать секрет и всю глубину свойств ЛСД, ученые начали лично участвовать в экспериментах.

ЦРУ в 1953 году начало тайную операцию под кодовым названием проект MKUltra. Одурманенные идеей контроля над человеческим разумом, они собрали лучших ученых, заставив их работать в нужном русле. Над ультра работали более 50 учреждений: тюрьмы, бордели, медучреждения, фармацевтические учреждения, университеты и колледжи.

Некоторые ученые и не подозревали, что работают над жестокой программой американской разведки, хоть и получали финансирование от ЦРУ. Впоследствии, когда история с экспериментами без уведомления и согласия всплыла на поверхность, многие ученые заявили свой протест. Они чувствовали себя использованными.

Вывод такой – с целью защиты страны, с целью защиты национальных интересов Соединенных Штатов Америки – любые двери открыты. Разрешено все,

– заявил писатель Джон Маркс.

Разработкой препаратов, техник гипноза, наркотиков и планами проведения операций занимался Технический отдел ЦРУ. Его эксперты составляли планы, дозы и выбирали подопытных жертв. Доходило даже до того, что специалисты разрабатывали несколько сценариев событий. Например, если агенту не удастся подсыпать ЛСД в напиток жертвы, то для "плана Б" используют проститутку, которая сможет подстраховать.

Смертельный эксперимент над коллегой

Главой этого отдела был химик и шпион Сидни Готлиб. Это его детищем был проект MKUltra и это его называют главным отравителем ЦРУ. Готлиб загорелся идеей найти философский камень, которым для него был препарат, который сможет взять под контроль чужое сознание.



Сидни Готлиб / Фото New York Post

Одержимый идеей все-таки найти препарат, который станет смертельным оружием в умелых руках, он не боялся проводить исследования даже на своих коллегах. Первая жертва Готлиба и первая жертва MKUltra – химик Фрэнк Олсен.

Фрэнка Олсена связывают с трагедией во французском поселке Пон-Сент-Эспри. Журналисты считают, что именно он был куратором операции, во время которой в муку подсыпали ЛСД. Однако доказательств его причастности нет. После смерти его семья ликвидировала документы, связанные с работой над контролем человеческого мозга.



Фрэнк Олсен / Фото The Guardian​

Олсен никогда не употреблял наркотики, а тем более ЛСД. Он не знал, как действует препарат. Воспользовавшись этим, Готлиб подмешал ему в напиток этот психотроп. С Олсен случилось то, что сегодня называют бэд-трипом. Он поймал не кайф, а мощные галлюцинации, которые впоследствии загонят его в тяжелую депрессию. Пережив те страшные ощущения, Олсен отпросился с работы в надежде, что плохое самочувствие скоро пройдет. Но с каждым днем становилось все хуже.

"Те люди, которые принимают ЛСД, не зная о его эффекте, получают бэд-трип. Если у них есть проблемы со здоровьем, бэд-трип тоже может произойти. Представьте, что вы выпили чашку кофе и вдруг все начинает куда-то плыть, ходить ходуном. Все светится неизвестными цветами, потолок проваливается. Вы выпрыгиваете из своего тела и смотрите на себя сверху. Все это результат ЛСД", – обїяснил военный психиатр Джеймс Кетчем.

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После такого опыта у Олсена началась депрессия. Он несколько дней жаловался на симптомы руководству ЦРУ. Но вместо того, чтобы отправить его к психиатру, они решили записать его на прием к аллергологу в Нью-Йорке (он, кстати, тоже работал над MKUltra). Тот, конечно, ему не помог.

Через 5 дней после приема ЛСД Фрэнк Олсен 28 октября 1953 года прыгнул с 10 этажа своего гостиничного номера в Нью-Йорке. Истинные причины его смерти держали в секрете долгих 20 лет, боясь, что другие пациенты, которым тоже давали ЛСД, начнут говорить. Это угрожало бы ЦРУ настоящей катастрофой.

Какие еще тесты проводили в ЦРУ – смотрите в программе.