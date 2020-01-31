Справа Шеремета як рубікон для Авакова: як розслідування вбивства вплине на голову МВС

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, аби передати до суду справи за обвинуваченням у справі журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази. Він зазначив, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозри. Тим часом, чи не найбільш зацікавленим у чесному розслідуванні має бути голова МВС Арсен Аваков, адже нещодавно заговорили про його відставку.

Якщо справа Шеремета розвалиться – Авакова можуть звільнити. Таку думку висловили у Комітеті з питань правоохоронної діяльності парламенту.

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Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап стверджує, що справа Шеремета починає "сипатися".

Першим каменем спотикання у справі Шеремета був мотив убивства журналіста. Сьогоднішню версію про спробу дестабілізувати ситуацію в країні, або простіше – тероризм, у генпрокуратурі відкидали ще у 2018 році.

Розслідувачі звернули увагу на докази візуальної подібності підозрюваних і вбивць – вони також потроху "розсипаються" у суді. Правоохоронці не надали жодних прямих доказів. Адвокати підозрюваної Яни Дугарь заявляли, що у неї алібі. Кілька бійців підтвердили, що під час організації вбивства Шеремета Дугарь була у військовому шпиталі у Покровську. Крім того, у підозрюваної не збігаються татуювання з дівчиною на відео. Суд уже змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт.



Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Все йде до того, що через місяць, а може й два, коли резонанс і галас навколо цієї історії стихне, можуть тихо випустити із СІЗО також інших фігурантів – Кузьменка та Антоненка,

– зазначив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Міністр внутрішніх справ неодноразово показував свою вправність у політичній еквілібристиці. Приводів для того, щоб звільнити Авакова вже було достатньо і без справи Шеремета. Наприклад, у червні 2015 року справа "рюкзаків Авакова" мала стати нищівною для його політичного життя. Чи справа Катерини Гандзюк, коли поліція ледь не посадила підставного підозрюваного.

Перед президентом Зеленським і прем'єром Гончаруком постане складний вибір. Попри втрату рейтингів, залишати міністра, чи йти з ним на прямий конфлікт. Другий варіант спричинить новий головний біль. Голова МВС є мостом Володимира Зеленського до лідерів добровольчих батальйонів. Хоч Аваков не може прямо командувати Нацкорпусом, та в нього є чудовий діалог із лідером Андрієм Білецьким.

Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"?Провадження стосується постачань до підрозділів Нацгвардії тактичних рюкзаків за завищеними цінами. У лютому 2015 року МВС уклало угоди з ТОВ "Дніпровенд" на покупку п'яти тисяч рюкзаків вартістю 14,5 мільйона гривень і з ПП "Плігачов" на одну тисячу рюкзаків вартістю понад два мільйони гривень.



Майже три роки знадобилося слідчим, аби зібрати докази у "рюкзаковій справі". Першими факт зловживання у закупівлі рюкзаків для української армії виявили журналісти-розслідувачі. У 2016 році в інтернеті з’явився відеозапис розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС між чоловіком, схожим на сина Арсена Авакова Олександра, та особою, схожою на ексзаступника міністра Сергія Чеботаря.



31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб у справі про закупівлю МВС рюкзаків. Серед затриманих був син Авакова, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин. Згодом Авакову та Чеботарю висунули підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем.



У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що ключових персоналій справи – Авакова-молодшого і Чеботаря – зі справи "вивели".



Що відомо про "рюкзаки авакова" / Інфографіка 24 каналу