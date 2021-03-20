У Сполучених Штатах 5 співробітників Білого дому втратили роботу через вживання в минулому наркотиків. Хоча працівникам адміністрації президента дозволено до 15 випадків вживання марихуани в рік.

Про це видання повідомляє з посиланням на прессекретарку Білого дому Джен Псакі.

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Чиновників Білого дому звільнили через наркотики

У США 15 штатів і Вашингтон (округ Колумбія) дозволяють використання марихуани в рекреаційних цілях, попри федеральну заборону.

За словами Псакі, адміністрація спробувала автоматично не карати потенційних співробітників за законну поведінку в їхніх регіонах. Для цього розробили гнучку політику.

Ми працювали в координації зі службою безпеки, щоб гарантувати, що у більшої кількості людей буде можливість служити державі, ніж було б у минулому,

– заявила Псакі.

Однак 5 співробітників Білого дому все ж втратили свої посади через вживання наркотиків у минулому, зокрема й марихуани. Псакі пояснила, що в багатьох випадках на звільнення вплинули додаткові чинники.

Білий дім зазначив, що до звільнення може призвести вживання важких наркотиків.

Як змінилася політика щодо наркотиків за Байдена

Хоча при адміністрації Байдена політика щодо марихуани стала менш жорсткою. Тепер співробітникам Білого дому дозволено до 15 випадків вживання марихуани в рік.

Федеральний уряд також став поблажливішим. Управління персоналу видало службову записку, в якій йдеться, що людину не можна вважати непридатною лише через вживання марихуани в минулому.

Як було за Трампа

За інформацією видання, перевірки безпеки й придатності були проблемою для минулих адміністрацій. Адміністрація Дональда Трампа скасувала щонайменше 25 пунктів для відмов у видачі дозволів на роботу.

У результаті співробітники зіткнулися зі звільненнями через іноземний вплив, конфлікт інтересів, фінансові проблеми, вживання наркотиків і злочинну поведінку.