В Соединенных Штатах 5 сотрудников Белого дома потеряли работу из-за употребления в прошлом наркотиков. В то же время работникам администрации президента разрешено до 15 случаев употребления марихуаны в год.

Об этом издание сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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Чиновников Белого дома уволили за наркотики

В США 15 штатов и Вашингтон (округ Колумбия) разрешают использование марихуаны в рекреационных целях, несмотря на федеральный запрет.

По словам Псаки, администрация попыталась автоматически не наказывать потенциальных сотрудников за законное поведение в их регионах. Для этого разработали гибкую политику.

Мы работали в координации со службой безопасности, чтобы гарантировать, что у большего количества людей будет возможность служить государству, чем было бы в прошлом,

– заявила Псаки.

Однако 5 сотрудников Белого дома все же лишились своих постов из-за употребления наркотиков в прошлом, в том числе и марихуаны. Псаки объяснила, что во многих случаях на увольнение повлияли дополнительные факторы.

Белый дом отметил, что к увольнению может привести употребление тяжелых наркотиков.

Как изменилась политика в отношении наркотиков за Байдена

Хотя при администрации Байдена политика в отношении марихуаны стала менее жесткой. Теперь сотрудникам Белого дома разрешено до 15 случаев употребления марихуаны в год.

Федеральное правительство также стало снисходительнее. Управление персонала выдало служебную записку, в которой говорится, что человека нельзя считать непригодным лишь из-за употребления марихуаны в прошлом.

Как было за Трампа

По информации издания, проверки безопасности и пригодности были проблемой для прошлых администраций. Администрация Дональда Трампа отменила по меньшей мере 25 пунктов для отказов в выдаче разрешений на работу.

В результате сотрудники столкнулись с увольнениями из-за иностранного влияния, конфликта интересов, финансовых проблем, употребления наркотиков и преступного поведения.