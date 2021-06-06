Тіло 15-річної Джулі Енн Генсон знайшли у полі з численними ножовими ранами. Допомогли правоохоронцям у розслідуванні тільки сучасні методи аналізу ДНК.

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На розслідування вбивства підлітка знадобилося 50 років

8 липня 1972 року Джулі Енн Генсон, 15-річна мешканка міста Нейпервілл в Іллінойсі у США, взяла велосипед брата, щоб поїхати на гру в бейсбол. З того дня живою її більше не бачили.

Згодом тіло дівчинки знайшли у полі з численними ранами, завданими ножем.

Цей жахливий злочин переслідував сім'ю і громаду 49 років. Але наші слідчі ніколи не відмовлялися від справи Джулі, і я пишаюся їхньою рішучістю та винахідливістю,

– розповів керівник місцевої поліції Роберт Маршалл.

Підозрюваного встановили аж через пів століття – завдяки прогресу у методах аналізу ДНК та генетичної генеалогії.

На жаль, подробиці щодо цього не повідомили через таємницю слідства.

Утім, відомо, що вбивцею, за версією слідства, є Барі Лі Вілплі з Міннесоти. Йому нині вже 76 років, але арешту та висунутого звинувачення він не уник.

Родина Генсон оприлюднила заяву, у якій подякувала всім, хто працював зі справою впродовж багатьох років.

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