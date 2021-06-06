Тело 15-летней Джули Энн Хенсон нашли в поле с многочисленными ножевыми ранами. Помогли правоохранителям в расследовании лишь современные методы анализа ДНК.

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8 июля 1972 Джули Энн Хенсон, 15-летняя жительница города Нейпервилль в Иллинойсе в США, взяла велосипед брата, чтобы поехать на игру в бейсбол. С того дня живой ее больше не видели.

Впоследствии тело девочки нашли в поле с многочисленными ранами, нанесенными ножом.

Это ужасное преступление преследовало семью и общину 49 лет. Но наши следователи никогда не отказывались от дела Джули, и я горжусь их решимостью и изобретательностью,

– рассказал руководитель местной полиции Роберт Маршалл.

Подозреваемого установили только через полвека – благодаря прогрессу в методах анализа ДНК и генетической генеалогии.

К сожалению, подробностей на этот счет не сообщили из-за тайны следствия.

Впрочем, известно, что убийцей, по версии следствия, является Бари Ли Вилпли из Миннесоты. Ему сейчас уже 76 лет, но ареста и выдвинутого обвинения он не избежал.

Семья Хенсон обнародовала заявление, в котором поблагодарила всех, кто работал с делом в течение многих лет.