Тело 15-летней Джули Энн Хенсон нашли в поле с многочисленными ножевыми ранами. Помогли правоохранителям в расследовании лишь современные методы анализа ДНК.
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На расследование убийства подростка понадобилось 50 лет
8 июля 1972 Джули Энн Хенсон, 15-летняя жительница города Нейпервилль в Иллинойсе в США, взяла велосипед брата, чтобы поехать на игру в бейсбол. С того дня живой ее больше не видели.
- Впоследствии тело девочки нашли в поле с многочисленными ранами, нанесенными ножом.
Это ужасное преступление преследовало семью и общину 49 лет. Но наши следователи никогда не отказывались от дела Джули, и я горжусь их решимостью и изобретательностью,
– рассказал руководитель местной полиции Роберт Маршалл.
- Подозреваемого установили только через полвека – благодаря прогрессу в методах анализа ДНК и генетической генеалогии.
- К сожалению, подробностей на этот счет не сообщили из-за тайны следствия.
Семья Хенсон обнародовала заявление, в котором поблагодарила всех, кто работал с делом в течение многих лет.
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