Владімір Путін, за даними західних ЗМІ, відкинув застороги США та поставився до них як до "відвертого шантажу" та "спроб залякати" росіян. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що навіть є свідоцтва того, що Вашингтон не міг достукатися в Кремль, тому що ніхто там не хотів вислухати американські спецслужби.
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Це боротьба з ІДІЛ
Це попередження надійшло росіянам перед тим, як стався теракт в "Крокус Сіті Холі". Відповідальність на нього взяло на себе "крило" ІДІЛ – організація "Вілаят Хорасан".
Кремль вчергове прорахувався. Путін почав говорити, що їх "шантажують", "намагаються залякати", "вчиняють провокації",
– зазначив Зільбер.
США мають інформацію щодо терористів, зокрема про осередок ІДІЛ "Вілаят Хорасан", який давно перебувають під наглядом американських спецслужб. Оскільки ІДІЛ є розгалуженою терористичною організацією, має агентів по всьому світу, то з нею краще боротися спільними зусиллями спецслужб різних країн світу.
Саме тому американці й хотіли поділитися цією інформацією. Не тому, що вони симпатизують Росії чи хочуть захисти росіян, – це боротьба з ІДІЛ,
– пояснив журналіст.
Проте Росія проігнорувала цю інформацію, а також звинуватила США у нібито "причетності до теракту". В російських пропагандистських шоу стверджують, що "ІДІЛ пов'язана зі Сполученими Штатами", хоча американці самі боролися з цією організацією.
"Я думав, що росіяни покажуть якусь "візитівку Яроша". Однак окрім нещасних таджиків вони нікого показати не зуміли. До того ж більшість має сумнів, що ці зламані, кволі люди, яких показують в залі суду, і є тими загрозливими бойовиками, що вчинили теракт", – наголосив Цві Зільбер.
США попереджали Кремль про теракт: що відомо
- Видання NYT розповіло, що до теракту в "Крокус Сіті Холі", ЦРУ надіслало до верхівки влади в Росії приватне попередження, в якому йшлося про те, що може статися теракт із залученням відгалуження Ісламської держави – ІДІЛ-К.
- Проте Путін зневажливо поставився до цієї інформації та назвав її "відвертим шантажем" та намаганням "залякати та дестабілізувати" російське суспільство.
- Росія зараз звинувачує в скоєнні теракту чотирьох громадян Таджикистану, а Україну – в його організації. Проте видання ставить питання, як масштабний розвідувальний і правоохоронний апарат Росії не зміг попередити та запобігти найбільшому за останні 10 років теракту в країні, проігнорувавши попередження США.
- Це стало результатом зокрема високого рівня недовіри всередині російських силовиків, а також у відносинах російських спецслужб з західними колегами.
- Посольство США також публічно попереджало 7 березня про можливі теракти в Росії впродовж 48 годин. Видання пише, що одразу після попередження, в "Крокус Сіті Холі" персонал було проінструктовано на випадок теракту. Також там були запроваджені додаткові безпекові засоби. Проте саме у цей період у концертному залі перебував підозрюваний у теракті Шамсідін Фарідуні, якого силовики не змогли виявити.
- Водночас NYT наголошує, що США поділилися з росіянами тільки необхідною інформацією, а не розширеною через побоювання, що російські спецслужби зможуть розкрити джерела та методи їхньої розвідки.