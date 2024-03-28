Владімір Путін, за даними західних ЗМІ, відкинув застороги США та поставився до них як до "відвертого шантажу" та "спроб залякати" росіян. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що навіть є свідоцтва того, що Вашингтон не міг достукатися в Кремль, тому що ніхто там не хотів вислухати американські спецслужби.

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Це боротьба з ІДІЛ

Це попередження надійшло росіянам перед тим, як стався теракт в "Крокус Сіті Холі". Відповідальність на нього взяло на себе "крило" ІДІЛ – організація "Вілаят Хорасан".

Кремль вчергове прорахувався. Путін почав говорити, що їх "шантажують", "намагаються залякати", "вчиняють провокації",

– зазначив Зільбер.

США мають інформацію щодо терористів, зокрема про осередок ІДІЛ "Вілаят Хорасан", який давно перебувають під наглядом американських спецслужб. Оскільки ІДІЛ є розгалуженою терористичною організацією, має агентів по всьому світу, то з нею краще боротися спільними зусиллями спецслужб різних країн світу.

Саме тому американці й хотіли поділитися цією інформацією. Не тому, що вони симпатизують Росії чи хочуть захисти росіян, – це боротьба з ІДІЛ,

– пояснив журналіст.

Проте Росія проігнорувала цю інформацію, а також звинуватила США у нібито "причетності до теракту". В російських пропагандистських шоу стверджують, що "ІДІЛ пов'язана зі Сполученими Штатами", хоча американці самі боролися з цією організацією.

"Я думав, що росіяни покажуть якусь "візитівку Яроша". Однак окрім нещасних таджиків вони нікого показати не зуміли. До того ж більшість має сумнів, що ці зламані, кволі люди, яких показують в залі суду, і є тими загрозливими бойовиками, що вчинили теракт", – наголосив Цві Зільбер.

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