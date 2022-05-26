Про скептицизм штатів стосовно цього питання розповів речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні. Він зауважив, що від Росії й раніше лунали подібні порожні обіцянки.

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Обіцянкам Росії більше не вірять

Нед Прайс нагадав, що Росія упродовж місяців брехала, що не має жодного наміру розв'язувати повномасштабну війну проти України. Сьогодні ж саме вона надалі дестабілізує ситуацію на глобальному ринку продовольства шляхом продовження війни та введення односторонніх заборон на експорт, що спричиняє зростання цін на продовольство по всьому світу.

Ми чули порожні обіцянки з боку Росії й раніше. Думаю, у нас у всіх є причини для скептицизму, коли ми чуємо різні обіцянки та пропозиції з боку Росії,

– прокоментував заяву з Кремля речник Держдепартаменту США.

Посадовець наголосив, що Сполучені Штати Америки не впроваджували санкцій проти російського агропромислового сектору, тим самим намагались уникнути негативного впливу на глобальні поставки продовольства.

Він зазначив, що Росія нині намагається перетворити поставки продовольства та енергоносіїв на зброю, намагаючись нав'язати світу власну позицію. Разом з тим Прайс запевнив, що санкції Заходу проти Росії діятимуть доти, доки вона не припинить війну проти України.

Про яку заяву Кремля йдеться

Напередодні у міністерстві закордонних справ Росії цинічно заявили, що можуть надати "зелені коридори" у Чорному морі для експорту українського зерна. І це після того, як країна-агресорка сама заблокувала Чорне море, вкрала українське продовольство з тимчасово окупованих територій та спричинила загрозу глобального голоду.

При цьому у МЗС країни терористки ще й висунуло умови – зняття з Росії західними країнами санкційних обмежень, зокрема на експорт продукції та фінансові транзакції.

Нагадаємо, що Україна є одним із найбільших виробників харчової продукції у світі. Зокрема, від нашого експорту морем сильно залежать країни Африки та Азії.

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