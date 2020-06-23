В американському місті Сіетлі блогер, який знімав відео для ТікТоку, знайшов загадкову валізу з трупом. Спершу хлопцеві і його подругам це здавалося веселою пригодою, та коли вони дізналися про вміст валізи, стало по-справжньому страшно.

Про криваву знахідку блогера в Сіетлі пише видання Fox News.

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На опублікованому відео блогер з друзями гуляли біля узбережжя, коли помітили загадкову чорну валізу. Вони почали жартувати, що валіза заповнена грошима.

Заради відео друзі вирішили спуститися до валізи й відкрити її. Для цього використали палицю. Втім всередині було щось у великому чорному пакеті. Крім того, він видавав вкрай різкий і неприємний запах.

Вже тоді вони почали підозрювати, що у валіз може бути труп. Тоді друзі викликали поліцію, яка перевірила вміст валізи й справді виявила там труп.

Сіетл у США: карта