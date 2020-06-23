В американском городе Сиэтле блогер, снимавший видео для Тиктока, нашел загадочный чемодан с трупом. Сначала парню и его подругам это казалось веселым приключением, и когда они узнали о содержимом чемодана, стало по-настоящему страшно.

О кровавой находке блогера в Сиэтле пишет издание Fox News.

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На опубликованном видео блогер с друзьями гуляли у побережья, когда заметили загадочный черный чемодан. Они начали шутить, что чемодан заполнен деньгами.

Ради видео друзья решили спуститься к чемодану и открыть его. Для этого использовали палку. Впрочем внутри было что-то в большом черном пакете. Кроме того, он издавал крайне резкий и неприятный запах.

Уже тогда они начали подозревать, что в чемодане может быть труп. Тогда друзья вызвали полицию, которая проверила содержимое чемодана и действительно обнаружила там труп.

Сиетл в США: карта