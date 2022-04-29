Затримання Фахі стало результатом спецоперацій Агентства по боротьбі з наркотиками. Прем'єра острівної країни підозрюють в оборудках з кокаїном, зокрема, на американській території.

Раніше Сестра Кейт Мосс зізналась про наркозалежність і звинуватила в цьому підлітковий серіал

Затримання підтвердив губернатор Віргінських островів

Я можу підтвердити, що арешт був операцією США під керівництвом Управління по боротьбі з наркотиками,

– повідомили у пресслужбі уряду Британських Віргінських островів.

Губернатор Джон Ренкін наголосив: поки Фахі затриманий, обов'язки глави уряду виконуватиме віцепрем'єр Наталіо Вітлі. Місцевих жителів, яких така новина про прем'єра шокувала, запевнили, що все гаразд і закликали зберігати спокій.

Співробітники управління боротьби з наркотиками видавали себе за членів картелю

Деталі затримання повідомило видання Miami Herald. Агенти управління боротьби з наркотиками працювали під прикриттям і видавали себе за членів наркокартелю Сіналоа. У британському МЗС тримають питання на контролі і наполягають на ретельному розслідуванні.

Важливо! Раніше на Британських Віргінських островах почала працювати спецкомісія, яка займалась розслідуванням фактів корупції та неправомірних судових рішень, а також нецільового використання державних коштів.

Дивіться на карті, де розташовані Британські Віргінські острови:

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