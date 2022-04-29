Задержание Фахи стало результатом спецопераций Агентства по борьбе с наркотиками. Премьера островной страны подозревают в сделках с кокаином, в частности, на американской территории.
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Задержание подтвердил губернатор Виргинских островов
Я могу подтвердить, что арест был операцией США под руководством Управления по борьбе с наркотиками,
– сообщили в пресс-службе правительства Британских Виргинских островов.
Губернатор Джон Ренкин подчеркнул: пока Фахи задержан, обязанности главы правительства будет выполнять вице-премьер Наталио Уитли. Местных жителей, которых такая новость о премьере шокировала, заверили, что все в порядке и призвали сохранять спокойствие.
Сотрудники управления по борьбе с наркотиками выдавали себя за членов картеля
Детали задержания сообщило издание Miami Herald. Агенты управления по борьбе с наркотиками работали под прикрытием и выдавали себя за членов наркокартеля Синалоа. В британском МИДе держат вопрос на контроле и настаивают на тщательном расследовании.
Смотрите на карте, где расположены Британские Виргинские острова:
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- В апреле 2022 года немецкие правоохранители уничтожили крупнейший в даркнете русскоязычный наркомаркет Hydra.
- В конце 2021 года в Колумбии изъяли крупнейшую за год партию кокаина на сумму 300 миллионов долларов.