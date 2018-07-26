Стало відомо, в яких країнах Європи найбільше самогубців: оприлюднено рейтинг
Найбільша кількість самогубців серед країн Євросоюзу – у Литві. Там на сто тисяч осіб щорічно припадає по 30 суїцидів.
Про це з посиланням на дані Євростату, інформує Yle.
Читайте також: У Києві чоловік намагався скоїти самогубство, кидаючись під автомобілі: відео
Зазначається, що наступними за Литвою у рейтингу йдуть Латвія та Угорщина (по 19 самогубців на 100 тисяч населення), а також – Бельгія (17) та Фінляндія (13).
Литовці найчастіше серед інших громадян ЄС скоюють самогубства
Посередині тримаються Німеччина та Швеція.
Наймешна кількість самогубств на Кіпрі та у Греції. Порівняно із жителями цих країн, литовці хочуть вкоротити собі віку у 6 – 7разів частіше.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Аномальна спека та грози: країни світу потерпали від негоди30 червня 2017 , 23:55
Автобус з паломниками перекинувся у Росії: десяток загиблих11 червня 2017 , 21:57
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00