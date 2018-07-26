Стало відомо, в яких країнах Європи найбільше самогубців: оприлюднено рейтинг

Найбільша кількість самогубців серед країн Євросоюзу – у Литві. Там на сто тисяч осіб щорічно припадає по 30 суїцидів.

Про це з посиланням на дані Євростату, інформує Yle.

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Зазначається, що наступними за Литвою у рейтингу йдуть Латвія та Угорщина (по 19 самогубців на 100 тисяч населення), а також – Бельгія (17) та Фінляндія (13).



Литовці найчастіше серед інших громадян ЄС скоюють самогубства

Посередині тримаються Німеччина та Швеція.

Наймешна кількість самогубств на Кіпрі та у Греції. Порівняно із жителями цих країн, литовці хочуть вкоротити собі віку у 6 – 7разів частіше.