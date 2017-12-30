Страшна знахідка: на Кіровоградщині знайшли трупи немовлят у холодильнику
22:04, 30 грудня 2069 Читать новость на русском
В Олександрії, що на Кіровоградщині, у морозилці поліція знайшла тіла новонароджених двійнят. Мати цих дітей потрапила до лікарні з ускладненнями, характерними для пологів, але пояснити зникнення дітей медикам не змогла.
Про це пише видання ТСН.
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Лікарі одразу звернулися в поліцію, після чого правоохоронці провели обшук у будинку і знайшли тіла дітей. Як пояснила жінка, діти народилися вже мертвими.
У жінки вже є троє доньок. При цьому, ані вони, ані батько нібито не помічали вагітності мами та дружини. Сусіди кажуть, що ця родина – цілком благонадійна.
Джерело: 24 Канал
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