Страшна знахідка: на Кіровоградщині знайшли трупи немовлят у холодильнику

В Олександрії, що на Кіровоградщині, у морозилці поліція знайшла тіла новонароджених двійнят. Мати цих дітей потрапила до лікарні з ускладненнями, характерними для пологів, але пояснити зникнення дітей медикам не змогла.

Про це пише видання ТСН.

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Лікарі одразу звернулися в поліцію, після чого правоохоронці провели обшук у будинку і знайшли тіла дітей. Як пояснила жінка, діти народилися вже мертвими.

У жінки вже є троє доньок. При цьому, ані вони, ані батько нібито не помічали вагітності мами та дружини. Сусіди кажуть, що ця родина – цілком благонадійна.