Охорона президента США Дональда Трампа вивела його з пресконференції. Причина – хтось поряд із будівлею Білого дому відкрив вогонь. Зауважимо, що таким чином Трамп перервав захід, який щойно почався.

Трампа вивели з пресконференції через стрілянину: що відомо

Про це повідомили американські ЗМІ. Також у мережі з’явилося відповідне відео.

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Так, за кілька хвилин після початку спілкування з журналістами до президента раптово підійшов охоронець і щось шепнув на вухо. Після цього Трамп, не кажучи ні слова, покинув залу.

За деякий час американський лідер повернувся і пояснив журналістам, що біля Білого дому сталася стрілянина, тому його вивели із зали як запобіжний захід. І відвели у так званий Овальний кабінет.

Трамп додав, що вогнем у відповідь охорона нейтралізувала стрільця. І той зараз перебуває в лікарні в непритомному стані. Згодом правоохоронці повідомили, що чоловіка поранили в груди.

Більше ніхто внаслідок інциденту не постраждав. Охорона Білого дому, зі свого боку, заявила, що деталі події вони оприлюднять пізніше.

Дивіться відео, як охорона вивела Трампа з кабінету через стрілянину