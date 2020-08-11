Стрельба у Белого дома: Трампа срочно вывели из пресс-конференции – видео
Охрана президента США Дональда Трампа вывела его из пресс-конференции. Причина – кто-то рядом со зданием Белого дома открыл огонь. Заметим, что таким образом Трамп прервал мероприятие, которое только началось.
Трампа вывели из пресс-конференции из-за стрельбы: что известно
Об этом сообщили американские СМИ. Также в сети появилось соответствующее видео.
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Так, через несколько минут после начала общения с журналистами к президенту внезапно подошел охранник и что-то шепнул на ухо. После этого Трамп, не говоря ни слова, покинул зал.
Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, что у Белого дома произошла стрельба , поэтому его вывели из зала в качестве меры предосторожности. И отвели в так называемый Овальный кабинет.
Трамп добавил, что огнем охрана нейтрализовала стрелка. И он находится в больнице в бессознательном состоянии. Впоследствии правоохранители сообщили, что мужчину ранили в грудь.
Известно, что в результате инцидента пострадал также один из охранников Трампа. Охрана Белого дома в свою очередь заявила, что детали происшествия они обнародуют позже.
Смотрите видео, как охрана вывела Трампа из кабинета за стрельбы