Охрана президента США Дональда Трампа вывела его из пресс-конференции. Причина – кто-то рядом со зданием Белого дома открыл огонь. Заметим, что таким образом Трамп прервал мероприятие, которое только началось.

Трампа вывели из пресс-конференции из-за стрельбы: что известно

Об этом сообщили американские СМИ. Также в сети появилось соответствующее видео.

Предыдущий громкий инцидент с Трампом Вооруженные подростки проникли на территорию резиденции Трампа

Так, через несколько минут после начала общения с журналистами к президенту внезапно подошел охранник и что-то шепнул на ухо. После этого Трамп, не говоря ни слова, покинул зал.

Через некоторое время американский лидер вернулся и объяснил журналистам, что у Белого дома произошла стрельба , поэтому его вывели из зала в качестве меры предосторожности . И отвели в так называемый Овальный кабинет.

Трамп добавил, что огнем охрана нейтрализовала стрелка. И он находится в больнице в бессознательном состоянии. Впоследствии правоохранители сообщили, что мужчину ранили в грудь.

Известно, что в результате инцидента пострадал также один из охранников Трампа. Охрана Белого дома в свою очередь заявила, что детали происшествия они обнародуют позже.

Смотрите видео, как охрана вывела Трампа из кабинета за стрельбы