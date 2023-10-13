У пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розповіли, що інцидент трапився під час перевірки документів. Наразі фахівці досліджують усі обставини події.
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Доброволець територіальної громади почав стрілянину
На одному зі встановлених блок-постів у Києві під час перевірки документів один з водіїв відмовився виконати вимоги зведеного наряду та намагався проїхати без перевірки. Тому лен ДФТГ відкрив вогонь з автоматичної зброї та зупинив автомобіль, пошкодивши одне з коліс.
На київському блокпості почалась стрілянина / Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону
За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону слідчими поліції розпочалося кримінальне провадження. Слідчі встановлюють, чи був факт перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалось застосуванням зброї працівником правоохоронного органу.
Куля пошкодила одне з коліс / Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону
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Коротко про стрілянину на київському блокпості
За словами речниці поліції Києва Юлії Гірдвіліс, внаслідок рикошету водій отримав незначне опікове поранення. Він відмовився від госпіталізації.
У Святошинському районі столиці на вимогу військового водій транспортного засобу не здійснив зупинку. Військовий вистрелив з пістолета, а невідомий отримав поранення внаслідок рикошету,
– розповіла спікерка.
Вона додала, що правоохоронці Святошинського відділення столичної поліції виїхали на місце події, аби задокументувати обставини події.