В пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона рассказали, что инцидент произошел во время проверки документов. В настоящее время специалисты исследуют все обстоятельства происшествия.
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Доброволец территориальной общины начал стрельбу
На одном из установленных блокпостов в Киеве во время проверки документов один из водителей отказался выполнить требования сводного наряда и пытался проехать без проверки. Поэтому лен ДФТГ открыл огонь из автоматического оружия и остановил автомобиль, повредив одно из колес.
На киевском блокпосте началась стрельба / Фото Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона
При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона следователями полиции началось уголовное производство. Следователи устанавливают, был ли факт превышения власти или служебных полномочий, сопровождавшихся применением оружия работником правоохранительного органа.
Пуля повредила одно из колес / Фото Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона
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Кратко о стрельбе на киевском блокпосте
По словам пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис, в результате рикошета водитель получил незначительное ожоговое ранение. Он отказался от госпитализации.
В Святошинском районе столицы по требованию военного водитель транспортного средства не осуществил остановку. Военный выстрелил из пистолета, а неизвестный получил ранения в результате рикошета,
– рассказала спикер.
Она добавила, что правоохранители Святошинского отделения столичной полиции выехали на место происшествия, чтобы документировать обстоятельства происшествия.