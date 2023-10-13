В пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона рассказали, что инцидент произошел во время проверки документов. В настоящее время специалисты исследуют все обстоятельства происшествия.

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Доброволец территориальной общины начал стрельбу

На одном из установленных блокпостов в Киеве во время проверки документов один из водителей отказался выполнить требования сводного наряда и пытался проехать без проверки. Поэтому лен ДФТГ открыл огонь из автоматического оружия и остановил автомобиль, повредив одно из колес.



На киевском блокпосте началась стрельба / Фото Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона следователями полиции началось уголовное производство. Следователи устанавливают, был ли факт превышения власти или служебных полномочий, сопровождавшихся применением оружия работником правоохранительного органа.



Пуля повредила одно из колес / Фото Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

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Кратко о стрельбе на киевском блокпосте

По словам пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис, в результате рикошета водитель получил незначительное ожоговое ранение. Он отказался от госпитализации.

В Святошинском районе столицы по требованию военного водитель транспортного средства не осуществил остановку. Военный выстрелил из пистолета, а неизвестный получил ранения в результате рикошета,

– рассказала спикер.

Она добавила, что правоохранители Святошинского отделения столичной полиции выехали на место происшествия, чтобы документировать обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! Утром того же дня неизвестный вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы. Он выгнал оттуда охранников, открыл хаотический огонь в разные стороны и пытался не пропустить в здание представителей правоохранительных органов. Кроме того, злоумышленник угрожал установить "растяжку", чтобы помешать силовикам зайти внутрь.