Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області.

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Що відомо про стрілянину у Тернополі

Так, на спецлінію поліції 21 січня надійшло повідомлення, що невідомі вистрілили у вікно єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, що на вулиці Коновальця. На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група.

Експерти виявили пошкоджене вікно з отвором, характерним пострілу, а біля нього залишки кулі, ймовірно, від пневматичної зброї. Працівники церкви кажуть, що злочин трапився в період з 18 по 21 січня,

– зазначають у поліції.

Вони пояснили, що саме в цей час ніхто не навідувався до приміщення Кафедрального собору.

Пошкодження після пострілів по приміщенню / фото Нацполіції

Експерти вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Поліцейські встановлюють обставини події, вивчають відео з камер спостережень та опитують мешканців сусідніх будинків. Перевірка триває.

Як зазначають місцеві пабліки Тернополя, Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії – це єдиний храм УПЦ МП, розташований у місті.