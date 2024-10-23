У результаті стрілянини хлопець наніс травми своєму ровеснику. Про подію повідомляє російське опозиційне медіа "Медуза".

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Як сталась стрілянина у російській школі

Учень приніс на заняття пневматичний пістолет та вистрілив з нього. Інцидент стався в місті Губкінський Ямало-Ненецького автономного округу.

В результаті він поранив свого однокласника. Той отримав травму пальця на нозі.

В охороні уточнили, що пістолет був пластмасовий, а тому "на рамці не дзвенів".

На підлітка відкрили кримінальну справу. За якою статтею – не уточнюють. Слідчий комітет округу оцінить дії керівництва школи з організації безпеки в навчальному закладі.

Раніше 8-класниця у Брянську принесла у школу рушницю та почала стріляти по однокласниках. Після цього вона наклала на себе руки. Тоді двоє учнів загинули, а шестеро були поранені.