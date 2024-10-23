В результате стрельбы парень нанес травмы своему ровеснику. О происшествии сообщает российское оппозиционное медиа "Медуза".

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Как произошла стрельба в российской школе

Ученик принес на занятия пневматический пистолет и выстрелил из него. Инцидент произошел в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.

В результате он ранил своего одноклассника. Тот получил травму пальца на ноге.

В охране уточнили, что пистолет был пластмассовый, а потому "на рамке не звенел".

На подростка открыли уголовное дело. По какой статье – не уточняют. Следственный комитет округа оценит действия руководства школы по организации безопасности в учебном заведении.

Ранее 8-классница в Брянске принесла в школу ружье и начала стрелять по одноклассникам. После этого она покончила с собой. Тогда двое учеников погибли, а шестеро были ранены.