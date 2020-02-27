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      Стрілянина на пивзаводі в США: загинули 7 осіб, включно з нападником

      - Читать новость на русском
      У Мілвокі (США) на території адміністративного комплексу пивзаводу сталася стрілянина: загинули 7 осіб, включно зі стрільцем / Pixabay.com

      У американському Мілвокі (штат Вісконсин) сталася стрілянина. Інцидент трапився надвечір 26 лютого за місцевим часом на території адміністративного комплексу пивоварної компанії MolsonCoors.

      Як повідомляє USA Today, внаслідок стрілянини загинули 7 людей, включно зі стрільцем. Точна кількість потерпілих поки є невідомою.

      Ще один гучний інцидент! У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв: фото та відео

      Після інциденту, керівництво компанії в електронному листі попередило співробітників про небезпеку. Також керівники наказали робітникам залишатися в безпечних місцях. Більшість із них закрилась в одному з приміщень. 

      На місце інциденту вже прибули поліцейські.

      Дивіться відео з місця стрілянини в Мілвокі 

      До слова, нещодавно на Кіпрі у курортному містечку Ая-Напа невідомий чоловік відкрив вогонь по кафе. За інформацією поліції, його ціллю був відомий бізнесмен. 

      Як уберегтися від коронавірусу: в Україні стартує інформаційна кампанія
      26 лютого
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Кримінальні новини Жертви Стрілянина Новини США
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