Стрілянина на пивзаводі в США: загинули 7 осіб, включно з нападником
У американському Мілвокі (штат Вісконсин) сталася стрілянина. Інцидент трапився надвечір 26 лютого за місцевим часом на території адміністративного комплексу пивоварної компанії MolsonCoors.
Як повідомляє USA Today, внаслідок стрілянини загинули 7 людей, включно зі стрільцем. Точна кількість потерпілих поки є невідомою.
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Після інциденту, керівництво компанії в електронному листі попередило співробітників про небезпеку. Також керівники наказали робітникам залишатися в безпечних місцях. Більшість із них закрилась в одному з приміщень.
На місце інциденту вже прибули поліцейські.
Дивіться відео з місця стрілянини в Мілвокі
До слова, нещодавно на Кіпрі у курортному містечку Ая-Напа невідомий чоловік відкрив вогонь по кафе. За інформацією поліції, його ціллю був відомий бізнесмен.