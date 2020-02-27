Стрілянина на пивзаводі в США: загинули 7 осіб, включно з нападником

У американському Мілвокі (штат Вісконсин) сталася стрілянина. Інцидент трапився надвечір 26 лютого за місцевим часом на території адміністративного комплексу пивоварної компанії MolsonCoors.

Як повідомляє USA Today, внаслідок стрілянини загинули 7 людей, включно зі стрільцем. Точна кількість потерпілих поки є невідомою.

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Після інциденту, керівництво компанії в електронному листі попередило співробітників про небезпеку. Також керівники наказали робітникам залишатися в безпечних місцях. Більшість із них закрилась в одному з приміщень.

На місце інциденту вже прибули поліцейські.

Дивіться відео з місця стрілянини в Мілвокі

Tactical command center arriving on the scene at the @MolsonCoors brewery in Milwaukee following shooting pic.twitter.com/UBE0kwUxvI — Sarah Hauer (@SarahHauer) February 26, 2020

До слова, нещодавно на Кіпрі у курортному містечку Ая-Напа невідомий чоловік відкрив вогонь по кафе. За інформацією поліції, його ціллю був відомий бізнесмен.