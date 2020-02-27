Стрельба на пивзаводе в США: погибли 7 человек, включая напавшего
В американском Милуоки (штат Висконсин) произошла стрельба. Инцидент случился вечером 26 февраля по местному времени на территории административного комплекса пивоваренной компании MolsonCoors.
Как сообщает USA Today, в результате стрельбы погибли 7 человек, включая стрелка. Точное количество пострадавших пока неизвестно.
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После инцидента руководство компании в электронном письме предупредило сотрудников об опасности. Также руководители приказали рабочим оставаться в безопасных местах. Большинство из них закрылись в одном из помещений.
На место инцидента уже прибыли полицейские.
Смотрите видео с места стрельбы в Милуоки
К слову, недавно на Кипре в курортном городке Айа-Напа неизвестный мужчина открыл огонь по кафе. По информации полиции, его целью был известный бизнесмен.