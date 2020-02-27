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      Стрельба на пивзаводе в США: погибли 7 человек, включая напавшего

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      В Милуоки (США) на территории административного комплекса пивзавода произошла стрельба: погибли 7 человек, включая со стрелка / Pixabay.com

      В американском Милуоки (штат Висконсин) произошла стрельба. Инцидент случился вечером 26 февраля по местному времени на территории административного комплекса пивоваренной компании MolsonCoors.

      Как сообщает USA Today, в результате стрельбы погибли 7 человек, включая стрелка. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

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      После инцидента руководство компании в электронном письме предупредило сотрудников об опасности. Также руководители приказали рабочим оставаться в безопасных местах. Большинство из них закрылись в одном из помещений.

      На место инцидента уже прибыли полицейские.

      Смотрите видео с места стрельбы в Милуоки

      К слову, недавно на Кипре в курортном городке Айа-Напа неизвестный мужчина открыл огонь по кафе. По информации полиции, его целью был известный бизнесмен.

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      26 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Криминальные новости Жертвы Стрельба Новости США
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