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      На Кіпрі невідомий з автомата обстріляв кафе: є постраждалі

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      На Кіпрі невідомий з автомату обстріляв кафе / cyprus-mail.com

      Вночі 16 лютого у курортному містечку Ая-Напа, що на Кіпрі, невідомий чоловік відкрив вогонь по кафе. За інформацією поліції Кіпру, ціллю був відомий бізнесмен, який покинув заклад за 15 хвилин до стрілянини.

      Чоловік у капюшоні пройшов повз кафе, витягнув пістолет і вистрілив у людину всередині, передає Cyprus Mail.

      Важливо! Легалізація зброї в Україні: дозвіл, який може зберегти не одне людське життя

      Що відомо про стрілянину на Кіпрі

      Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік здійснив постріл та втік на мотоциклі. Його зброю знайшли вже зранку на стоянці музею SeaLife, що розташований за 100 метрів від місця стрілянини.

      Згодом поліція підтвердила, що пістолет використовувався під час стрілянини. Також поліція вилучила відео з камер спостережень. На них видно, як чоловік здійснює 25 пострілів.


      На Кіпрі невідомий з автомата обстріляв кафе / Фото: Cyprus Mail

      Внаслідок стрілянини постраждали 4 людини, їх у важкому стані доправили до лікарні. Медики наголосили, що загрози їхньому життю немає.

      Ая-Напа на карті:

      Які ще резонансні стрілянини траплялися останнім часом:

      • У російському Калінінграді чоловік вбив сімейну пару та поранив їхню дитину, а опісля вистрелив собі у груди. Як стверджують очевидці інциденту, обоє загиблих працювали на ринку. Так само є інформація, що загибла жінка була вагітною. Їхнього сина років 13-15 доставили до лікарні у важкому стані. 

      • Військовий армії Таїланду відкрив вогонь по перехожих біля торгового центру Terminal 21, що у місті Накхонратчасіма. Чоловік убив щонайменше 25 людей. Силовики ліквідували нападника лише через 12 годин після початку спецоперації.

      • На території кампусу американського університету A&M у штаті Техас сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. 

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Поліція Кіпр Стрілянина
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