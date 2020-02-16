На Кіпрі невідомий з автомата обстріляв кафе: є постраждалі

Вночі 16 лютого у курортному містечку Ая-Напа, що на Кіпрі, невідомий чоловік відкрив вогонь по кафе. За інформацією поліції Кіпру, ціллю був відомий бізнесмен, який покинув заклад за 15 хвилин до стрілянини.

Чоловік у капюшоні пройшов повз кафе, витягнув пістолет і вистрілив у людину всередині, передає Cyprus Mail.

Важливо! Легалізація зброї в Україні: дозвіл, який може зберегти не одне людське життя

Що відомо про стрілянину на Кіпрі

Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік здійснив постріл та втік на мотоциклі. Його зброю знайшли вже зранку на стоянці музею SeaLife, що розташований за 100 метрів від місця стрілянини.

Згодом поліція підтвердила, що пістолет використовувався під час стрілянини. Також поліція вилучила відео з камер спостережень. На них видно, як чоловік здійснює 25 пострілів.



На Кіпрі невідомий з автомата обстріляв кафе / Фото: Cyprus Mail

Внаслідок стрілянини постраждали 4 людини, їх у важкому стані доправили до лікарні. Медики наголосили, що загрози їхньому життю немає.

Ая-Напа на карті:

Які ще резонансні стрілянини траплялися останнім часом: