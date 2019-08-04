Стрілянина в Техасі повинна змусити США відмовитися від вільного продажу зброї, – експерт

Стрілянина в торговому центрі Ель-Пасо у штаті Техас повинна змусити владу США переглянути правила продажу зброї пересічним громадянам. Адже на сьогодні країна перетворюється на поле битви. При цьому своєрідними вершителями доль пересічних громадян дедалі частіше виступають люди з важкими психічними захворюваннями.

"Число жертв витівок психопатів у США зростає в геометричній прогресії. При цьому Конгрес регулярно "згортає" закони про заборону на загальну покупку і використання пістолетів, гвинтівок, рушниць і навіть автоматів. Виправити ситуацію може тільки тотальне обмеження на вільний обіг зброї", – сказав європейський правозахисник Олександр Мітц у коментарі "ГолосUA".

Дивіться відео з місця стрілянини в Техасі

При цьому експерт не назвав дієвих методів для прийняття відповідних положень.

Що відомо про стрілянину в Техасі?

В техаському місті Ель-Пасо чоловік влаштував розстріл людей у торговому центрі Walmart неподалік від кордону з Мексикою. Жертвами розстрілу стали щонайменше 20 людей, ще 26 зазнали поранень, зокрема 2 дітей. Найстаршій жертві 83 роки, а наймолодшій – усього 2.

Ймовірного стрільця вже затримали, кажуть у поліції, і запевняють, що він був сам. За даними ЗМІ, це 21-річний житель Далласу Патрік Крузіус.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019

У мережі поширили маніфест, написаний нібито стрільцем. У ньому нападник висловлює занепокоєння притоком латиноамериканців до США, через яких нібито до влади у країні прийдуть демократи (президент США Дональд Трамп – республіканець).

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Крім того, зловмисник підтримує теракт у мечетях в Новій Зеландії. Чоловік заявляє, що своїми діями захищає США від іноземної "навали".