3 серпня у Київському апеляційному суді мали розглядати скаргу захисту музиканта Андрія Антоненка щодо його запобіжного заходу в справі вбивства Павла Шеремета. Однак розгляд не відбувся через масову неявку прокурорів: усі 15 з них не з'явилися.

Про це повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик на своїй фейсбук-сторінці. Зверніть увагу Антоненко висловив свою версію, чому він став підозрюваним Він назвав це "процесуальною диверсією". Що цьому передувало У Печерському суді Києва 16 та проти ночі 17 липня відбулися засідання щодо запобіжних заходів Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді суд залишив Андрія Антоненка під вартою в СІЗО ще на два місяці і відтак захист подав апеляційну скаргу на цей запобіжний захід. Оскільки слідчі прокурори не з'явилися 3 серпня, судове засідання перенесли на поки невизначену дату. Відтак Антоненко залишається під вартою без права внесення застави. Справа про вбивство Павла Шеремета: головне 20 липня 2016 року в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет. Авто, яким він керував і яке належало керівниці видання "Українська правда" Олені Притулі, вибухнуло.

Слідство тривало три роки: у той час не було відомо ні про виконавців вбивства, ні про замовників.

2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Усі вони заперечують свою причетніть до справи. Значна частина суспільства виступа на їхній захист.

Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий домашній арешт, наразі вона перебуває під заставою.

Після декількох місяців розслідування, фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — пособницею.