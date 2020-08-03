Суд переніс розгляд апеляції Антоненка: усі 15 прокурорів одночасно не з'явилися
3 серпня у Київському апеляційному суді мали розглядати скаргу захисту музиканта Андрія Антоненка щодо його запобіжного заходу в справі вбивства Павла Шеремета. Однак розгляд не відбувся через масову неявку прокурорів: усі 15 з них не з'явилися.
Про це повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик на своїй фейсбук-сторінці.
Зверніть увагу Антоненко висловив свою версію, чому він став підозрюваним
Він назвав це "процесуальною диверсією".
Що цьому передувало
У Печерському суді Києва 16 та проти ночі 17 липня відбулися засідання щодо запобіжних заходів Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді суд залишив Андрія Антоненка під вартою в СІЗО ще на два місяці і відтак захист подав апеляційну скаргу на цей запобіжний захід.
Оскільки слідчі прокурори не з'явилися 3 серпня, судове засідання перенесли на поки невизначену дату. Відтак Антоненко залишається під вартою без права внесення застави.
Справа про вбивство Павла Шеремета: головне
- 20 липня 2016 року в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет. Авто, яким він керував і яке належало керівниці видання "Українська правда" Олені Притулі, вибухнуло.
- Слідство тривало три роки: у той час не було відомо ні про виконавців вбивства, ні про замовників.
- 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Усі вони заперечують свою причетніть до справи. Значна частина суспільства виступа на їхній захист.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий домашній арешт, наразі вона перебуває під заставою.
- Після декількох місяців розслідування, фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — пособницею.