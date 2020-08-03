3 августа в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать жалобу защиты музыканта Андрея Антоненко касательно его меры пресечения в деле убийства Павла Шеремета. Однако рассмотрение не состоялся из-за массовой неявки прокуроров: все 15 не явились.

Об этом сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик на своей фейсбук-странице.

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Он назвал это "процессуальной диверсией".

Что этому предшествовало

В Печерском суде Киева 16 и в ночь 17 июля состоялось заседание касательно мер пресечения Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Тогда суд оставил Андрея Антоненко под стражей в СИЗО еще на два месяца и затем защита подала апелляционную жалобу на эту меру пресечения.

Поскольку следователи-прокуроры не появились 3 августа, судебное заседание перенесли на, пока что, неопределенную дату. Поэтому Антоненко остается под стражей без права внесения залога.

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