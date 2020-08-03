Суд перенес рассмотрение апелляции Антоненко: все 15 прокуроров одновременно не явились
3 августа в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать жалобу защиты музыканта Андрея Антоненко касательно его меры пресечения в деле убийства Павла Шеремета. Однако рассмотрение не состоялся из-за массовой неявки прокуроров: все 15 не явились.
Об этом сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик на своей фейсбук-странице.
Обратите внимание Антоненко высказал свою версию, почему он стал подозреваемым
Он назвал это "процессуальной диверсией".
Что этому предшествовало
В Печерском суде Киева 16 и в ночь 17 июля состоялось заседание касательно мер пресечения Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Тогда суд оставил Андрея Антоненко под стражей в СИЗО еще на два месяца и затем защита подала апелляционную жалобу на эту меру пресечения.
Поскольку следователи-прокуроры не появились 3 августа, судебное заседание перенесли на, пока что, неопределенную дату. Поэтому Антоненко остается под стражей без права внесения залога.
Дело об убийстве Павла Шеремета: главное
- 20 июля 2016 в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль, которым он управлял и который принадлежал руководительнице издания "Украинская правда" Алена Притула, взорвался.
- Следствие длилось три года: за то время не было известно ни об исполнителях убийства, ни о заказчиках.
- 2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар.
- Все они отрицают свою причастных к делу. Значительная часть общества выступила в их защиту.
- Кузьменко и Антоненко находятся под стражей. Дугар отправили сначала под круглосуточный домашний арест, на данный моент за нее внесён залог.
- После нескольких месяцев расследования, фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугар — пособница.