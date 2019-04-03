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      Суд повернув Мангеру електронний браслет

      55 Читать новость на русском
      Владислав Менгер
      Владислав Менгер / Сергій Ниженко

      Шевченківський районний суд Києва в середу, 3 квітня, прийняв рішення повернути електронний браслет підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

      Суд також зобов'язав його здати закордонний паспорт. Дія запобіжного заходу триватиме протягом 60 діб – тобто до 1 червня, повідомляє Громадське.

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      Після такого рішення Шевченківського районного суду Владислав Мангер заявив, що не згоден з таким рішенням та збирається оскаржити його.

      Варто зазначити, що прокуратура клопотала про взяття Мангера під варту замість застави, але суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

      Нагадаємо, що рішення про зняття електронного браслету з Мангера і повернення йому закордонного паспорта було прийнято 11 березня.

      Коротко про вбивство Гандзюк та ймовірну причетність до нього Мангера

      31 липня у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла. 22 серпня правоохоронці повідомили, що затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади. 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. Ймовірно, Левін переховується у Домінікані. Його оголошено у розшук.

      Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.

      11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 лютого суд обрав йомузапобіжний захід: арешт на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. Того ж дня за Мангера заставу внесли. 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.

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      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк Новини Одеси
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