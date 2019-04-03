Суд повернув Мангеру електронний браслет

Шевченківський районний суд Києва в середу, 3 квітня, прийняв рішення повернути електронний браслет підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Суд також зобов'язав його здати закордонний паспорт. Дія запобіжного заходу триватиме протягом 60 діб – тобто до 1 червня, повідомляє Громадське.

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Після такого рішення Шевченківського районного суду Владислав Мангер заявив, що не згоден з таким рішенням та збирається оскаржити його.

Варто зазначити, що прокуратура клопотала про взяття Мангера під варту замість застави, але суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Нагадаємо, що рішення про зняття електронного браслету з Мангера і повернення йому закордонного паспорта було прийнято 11 березня.