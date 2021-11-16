Трагедія сталась в Охтирському районі. Поранення отримав житель села Боромля.

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Поранений помер в реанімації

Потерпілого доправили до лікарні, проте у реанімаційному відділенні врятувати йому життя не змогли.

Чоловік стріляв у козу, але поцілив у друга

Правоохоронці повідомили, що поблизу Боромлі полювали четверо чоловіків. 31-річний мисливець стріляв у бік дикої кози, проте одразу почув крик. Коли він підійшов ближче, то побачив пораненим друга.

За фактом загибелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Вбивство через необережність". Наразі проводять досудове розслідування.

До теми! Як повідомляє місцеве видання "СТС", за словами голови громади Василя Романіки, мисливець стріляв на звук. Загиблого поранили трьома пострілами з картечі.

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Раніше чоловік загинув під час полювання на Львівщині

У Львівській області 13 листопада трагічно загинув 66-річний мисливець.

Інцидент трапився в одному з угідь Стрийського району.

Чоловік стріляв у дичину, а поцілив в іншу людину.

Постраждалий отримав поранення грудної клітини і помер на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Текст публікації поліції Сумської області:

На Сумщині поліція розслідує обставини вбивства через необережність

Вчора у Охтирському районі, під час полювання, було тяжко поранено 28-річного жителя села Боромля. Внаслідок чого він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про отримання смертельного поранення 28-річним чоловіком.

Попередньо встановлено, що четверо громадян полювали неподалік села Боромля Охтирського району. Стоячи на номері, 31-річний чоловік здійснив постріл в бік дикої кози, після чого почув крик. Підійшовши туди – виявив пораненого товариша.

На місце події негайно було викликано карету швидкої допомоги, проте, потерпілого врятувати не вдалося – він помер в реанімаційному відділенні лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України "Вбивство через необережність". Триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані обставини події.