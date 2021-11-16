Інцидент трапився в одному з угідь Стрийського району.
Чоловік стріляв у дичину, а поцілив в іншу людину.
Постраждалий отримав поранення грудної клітини і помер на місці.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Текст публікації поліції Сумської області:
На Сумщині поліція розслідує обставини вбивства через необережність
Вчора у Охтирському районі, під час полювання, було тяжко поранено 28-річного жителя села Боромля. Внаслідок чого він помер у реанімаційному відділенні лікарні.
Близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про отримання смертельного поранення 28-річним чоловіком.
Попередньо встановлено, що четверо громадян полювали неподалік села Боромля Охтирського району. Стоячи на номері, 31-річний чоловік здійснив постріл в бік дикої кози, після чого почув крик. Підійшовши туди – виявив пораненого товариша.
На місце події негайно було викликано карету швидкої допомоги, проте, потерпілого врятувати не вдалося – він помер в реанімаційному відділенні лікарні.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України "Вбивство через необережність". Триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані обставини події.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою.