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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Супрун пояснила, чи готова співпрацювати зі Зеленським

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      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / Фото з відкритих джерел

      Виконувачка обов'язків міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що залишається в Україні та готова передати досягнення медреформи новій команді.

      Під час Львівського медіафоруму Супрун розповіла, що наразі Адміністрація Президента не дійшла до пункту про Міністерство охорони здоров'я у своєму списку дій.

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      Вона сказала, співчуває новій владі, адже пригадує, ті часи, коли прийшла у МОЗ України.

      Я зайшла на ворожу територію, де багато людей не хотіли, аби я стала успішною,
      – пригадала Супрун.

      За її словами, за два-три тижні вони будуть спілкуватись з заступником Адміністрації Президента Олексієм Гончаруком, який займається питаннями реформ в Україні. 

      Я надіюся, що все почате буде продовжуватись. Ми очікуємо від президента запитання: "як ми можемо вам допомогти?" 
      – зазначила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я.

      Супрун додала, що Міністерство охорони здоров'я буде передавати новій команді все, що вже здобуто, адже це нормальна практика в демократичних країнах. Та наголосила: "Я залишаюся в Україні". 

      Що змінилось у МОЗ України після приходу Уляни Супрун? Уляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:
      - запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      - підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      - старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Медична реформа
      Джерело: 24 канал
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