Супрун пояснила, чи готова співпрацювати зі Зеленським

Виконувачка обов'язків міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що залишається в Україні та готова передати досягнення медреформи новій команді.

Під час Львівського медіафоруму Супрун розповіла, що наразі Адміністрація Президента не дійшла до пункту про Міністерство охорони здоров'я у своєму списку дій.

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Вона сказала, співчуває новій владі, адже пригадує, ті часи, коли прийшла у МОЗ України.

Я зайшла на ворожу територію, де багато людей не хотіли, аби я стала успішною,

– пригадала Супрун.

За її словами, за два-три тижні вони будуть спілкуватись з заступником Адміністрації Президента Олексієм Гончаруком, який займається питаннями реформ в Україні.

Я надіюся, що все почате буде продовжуватись. Ми очікуємо від президента запитання: "як ми можемо вам допомогти?"

– зазначила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я.

Супрун додала, що Міністерство охорони здоров'я буде передавати новій команді все, що вже здобуто, адже це нормальна практика в демократичних країнах. Та наголосила: "Я залишаюся в Україні".

Що змінилось у МОЗ України після приходу Уляни Супрун? Уляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.