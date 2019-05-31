Супрун объяснила, готова ли сотрудничать с Зеленским
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что остается в Украине и готова передать достижения медреформы новой команде.
Во время Львовского медиафорума она сказала, что пока Администрация Президента не дошла до пункта о Министерстве здравоохранения в своем списке действий.
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Она сказала, сочувствует новой власти, ведь вспоминает, те времена, когда пришла в Минздрав Украины.
Я зашла на вражескую территорию, где много людей не хотели, чтобы я стала успешной,
– вспомнила Супрун.
По ее словам, через две-три недели они будут общаться с заместителем Администрации Президента Алексеем Гончаруком, который занимается вопросами реформ в Украине.
Я надеюсь, что все начатое будет продолжаться. Мы ожидаем от президента вопрос: "как мы можем вам помочь?"
– сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.
Супрун добавила, что Министерство здравоохранения будет передавать новой команде все, что уже завоевано, ведь это нормальная практика в демократических странах. И подчеркнула: "Я остаюсь в Украине".
Что изменилось в Минздраве Украины после прихода Ульяны Супрун? Ульяна Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время она сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.
Одни из главных достижений:
- запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
- поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
- старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.