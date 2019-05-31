Супрун пояснила, чому не ходить на ефіри до українських журналістів

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що українські журналісти часто непрофесійно висвітлюють медреформу, керуючись фейками, маніпуляціями та сенсаціями.

Про це вона розповіла під час Львівського медіафоруму, який триває з 30 травня до 1 червня.

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• Віруси в медіа

За її словами, є віруси, які заходять в медіапростір і знищують довіру до всіх медіа. Міністерство охорони здоров'я формує політику і намагається правильно передавати її до медіа, які вже після цього доставляють інформацію суспільству. Зрештою, через непрофесійність і спрямованість ЗМІ на сенсації українці отримують маніпуляції, фейки та напівправду про реформу медицини.

Уляна Супрун наголосила, що кандидати в президенти беруть суть медичної реформи також від медіа. І у висновку, це все може призвести до зупинки медреформи.

Також під час зустрічі реформаторка навела багато прикладів неправдивих і маніпулятивних заголовків про медреформу.

• Копнякова демократія

Виконувачка обов'язків нагадала про ефект так званої "копнякової демократії", коли суспільству необхідно стимулювати урядовців "патичком, а не морквою". Однак вона наголосила, що у випадку, коли вже запущено позитивну реформу, варто міняти тактику – треба не бити, а вже допомагати.

"Щось державне і хороше? Невже?". Медіа часто не говорять про загальний стан, не аналізують ситуацію глибоко, а орієнтуються на одиничні випадки і сенсації.

• Іноземні VS українські журналісти

Уляна Супрун навела приклад, що коли вона спілкується з іноземними журналістами, то вони вивчають тему і після цього ставлять запитання. Багато людей з-за кордону питають: як ви змогли зробити так багато за 1 рік. Аот деякі журналісти в Україні поза камерою можуть дякувати, а в ефірі питають: "Чому медреформа є неуспішною?"

Українці заслуговують на правду. З великою силою приходить велика відповідальність,

– наголосила Уляна Супрун, звернувшись до журналістів.

"Вам також лікуватися в цій країні... У вас є велика сила", – додала реформаторка, наголосивши на необхідних змінах в роботі журналістів щодо висвітлення медреформи.

• Кожен пост у Фейсбук – експертиза

Також вона додала, що їх стратегією стали соціальні медіа (соцмережі), через які вони спілкуються з людьми. Супрун зауважила, що їхні пости в Фейсбук – це щоразу експертиза, яку пишуть з рекомендаціями лікарів, відкидаючи всі фейки та маніпуляції.

• Досвід в ефірах українських телеканалів

Також вона наголосила, що приходила в ефіри ЗМІ, однак працівники медіа запрошували в студію ще шість політиків, які просто не дозволяли висловити думку до кінця. Особливо зважаючи на те, що пояснити всю медреформу за декілька годин в принципі неможливо.

Я дуже принципова людина. Я не можу робити компроміси зі злом. Тому мені в політиці важко,

– підсумувала Уляна Супрун.

Відео: журналісти вітають Уляну Супрун на Львівському медіафорумі

Як змінилася система охорони здоров'я після приходу Уляни Супрун?Уляна Супрун почала виконувати обов'язки 1 серпня 2016 року.



За цей час вона зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.