19:25
31 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
      Вєсті Кремля
      20:48, 30 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Блог Соцмережі

      Супрун: Публічність – це ефективний спосіб боротися з насильством

      50
      Як зупинити домагання
      Як зупинити домагання / EHS Today

      13% українців особисто знають когось, хто став жертвою сексуальних домагань – а це 4 мільйони дорослих.

      Майже половина жертв гарасменту не звертаються по допомогу чи не намагаються притягнути порушника до відповідальності. Це дані дослідження Національного демократичного інституту.

      Читайте також: Скорочує життя: Супрун розповіла про небезпеки ейджизму

      Флешмоб #янебоюсьсказати в українському сегменті соцмереж став важливим сигналом того, що українське суспільство готове зняти табу з тем, про які було неприйнято говорити та почати боротися з насильством. Тоді чимало жінок і чоловіків вперше публічно розповіли, як стали жертвами домагань, сексуального та фізичного насильства. Риторика "самі винні" стає менш популярною в нашому суспільстві. Адже не можна виправдати гарасмент чи зґвалтування "неправильним" виглядом жертви, пише в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

      Зрештою в українському дискурсі з'явилось визначення гарасменту. Під цим терміном часто розуміють лише сексуальні домагання. Але це також й інші види психологічного тиску. Проявами гарасменту можуть бути також небажані пропозиції, натяки, жести, погляди, слова, повідомлення чи жарти, що порушують приватні межі людини і мають підтекст сексуального характеру. Більше про те, що є ознаками гарасменту тут.

      Домагання створюють некомфортне середовище та принижують гідність жертви. Вони також можуть мати негативний вплив на її або його здоров'я – спричиняти тривалу психологічну травму, депресію, підвищений тиск та проблеми зі сном.

      Гарасменту зазнають переважно жінки. Щонайменше кожна п'ята жінка принаймні раз була жертвою домагань. Сексуальні домагання можуть траплятися в громадських місцях, транспорті, але також і на роботі – як зі сторони керівництва, так і зі сторони колег. На жаль, такі випадки трапляються і в медзакладах. Співробітниці однієї з київських лікарень розповіли про домагання з боку свого колеги, провідного хірурга, заступника головного лікаря. Більше про цю історію тут.

      Важливо, аби люди, що зазнали гарасменту, не мовчали про це, а кривдники несли відповідальність за свої дії. Факт сексуальних домагань можна довести в суді. Їхнє визначення є в Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". Але наразі це єдиний нормативно-правовий акт, у якому є це поняття. Поради про те, як довести в суді факт домагань – тут.

      ️ Якщо ви або ваші колеги зазнають гарасменту, спробуйте пояснити людині, яка це робить, що вам неприємна така поведінка.

      ️ Поговоріть про це з колегами, керівництвом, рідними та друзями. Вони можуть підтримати та допомогти цьому протистояти.

      ️ Під публічним тиском та осудом колег кривдник може припинити подібну поведінку або ж навіть добровільно звільнитися.

      ️ Якщо такої можливості немає або ви не довіряєте співробітникам, а небажані дії стають все агресивнішими – зверніться до поліції та за соціально-психологічною допомогою.

      Також важливо, аби менеджери компаній чи організацій дбали про розвиток корпоративної культури з нульовою толерантністю до гарасменту. Довіра всередині колективу також має суттєву роль – аби в разі потреби колеги могли поділитися одне з одним проблемою. Або ж співробітники, що є свідками гарасменту, не тримали мовчанку, а активно засуджували агресивну поведінку своїх колег. Адже безпечну та доброзичливу атмосферу на роботі створює кожен.

      Жертвам домагань дійсно потрібно допомога та підтримка. Тому, якщо людина розповіла, що це з нею сталося – сприймате це серйозно, вислухайте та не намагайтеся применшити проблему. Часто люди, що постраждали, не повідомляють про це, бо бояться осуду, недовіри, або непорозуміння. Публічність – це ефективний спосіб боротися з насильством і виховувати в суспільстві нову культуру поведінки.

      До теми: Лікарі не будуть цього робити: Супрун відреагувала на закон про хімічну кастрацію

      blog_ava
      Стало відомо, коли "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" в Києві: дата та початок матчу
      сьогодні
      5572
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Психологія Публікації Уляна Супрун
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 134 депутатів
      сьогодні , 19:10 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 134 депутатів
      233620
      Супрун: Публічність – це ефективний спосіб боротися з насильством
      сьогодні , 19:00 Супрун: Публічність – це ефективний спосіб боротися з насильством
      Блог Соцмережі 50
      Про завдання "Голосу" в Раді, сім'ю та спілкування з Вакарчуком: відверте інтерв'ю з Юрчишиним
      сьогодні , 18:30 Про завдання "Голосу" в Раді, сім'ю та спілкування з Вакарчуком: відверте інтерв'ю з Юрчишиним
      Людмила Кушнір 238
      Куди піти у Барселоні: мальовничі місця, від яких перехоплює подих
      сьогодні , 18:01 Куди піти у Барселоні: мальовничі місця, від яких перехоплює подих
      Ірина Буртик 756
      Чому створення російськомовного каналу для протидії РФ – витрачання коштів
      сьогодні , 17:00 Чому створення російськомовного каналу для протидії РФ – витрачання коштів
      Олексій Чибісов 485
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук