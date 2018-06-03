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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Те, що побачили – вразило", – воєнкор про ситуацію на фронті протягом останнього тижня

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На Сході стабільно стріляють проросійські бойовики. Немає ні затишшя, ні ескалації. Кожної доби штаб нараховує приблизно трьох десятків обстрілів, включно з використанням забороненої Мінськом зброї.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів кореспондент Роман Пагулич.

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"Стріляють майже по всьому фронту, тому перелічувати немає сенсу. На жаль, це має свої трагічні наслідки. 19 військовослужбовців за цей тиждень зазнали різних поранень, як тяжких, так і легших, як осколкових, так і кульових. Не було загиблих, на щастя, на самій передовій, але все одно є трагічні непоправні наслідки, бо за цей тиждень було, принаймні, три повідомлення про військових, які померли від ран, несумісних із життям. Лікарі за них боролися, за когось більше тижня. за когось кілька днів, але, щонайменше. троє вояків у шпиталях померли від отриманих поранень", – зазначив кореспондент.

Також він нагадав, що цього тижня на околицях Горлівки у Торецьку 30 травня попрощалися із 15-річною Дарією Каземировою. Вона загинула 28 травня через прильот міни, яку випустили проросійські бойовики калібром 120 міліметрів, яка вибухнула буквально за три метри від дівчини.

Окрім цього, того ж дня, приблизно за три кілометри звідти отримав поранення ще один цивільний у селі Південному. Ми, власне, відвідали це село напередодні, перші з українських журналістів. Те, що побачили, – вразило. Було звичайне мирне село, а бойовики за останній тиждень спалили приблизно 10, чи трохи більше, хат. Одна з вулиць практично наполовину випалена,
– розповів Пагулич.

За словами кореспондента, бойовики майже не стріляють по військових, натомість стріляють запалювальними по шиферу, по хатах. Окрім цього, використовують і освітлювальні боєприпаси.

"Вони роблять так, щоб освітлювальний боєприпас з міни 120-го калібру, або з артилерії 122-го калібру вибухав ближче до землі, не вигорав у повітрі. Відповідно, це наповнення снаряду, яке допомагає освітлювати, падає на будинки, і вони вигорають. Через високу температуру та вітер, пожежу майже неможливо зупинити, ну а про пожежників та екстрені служби говорити в селі, яке повністю прострілюють бойовики, говорити не доводиться. Знищують чергове українське село, і таке не лише у Південному. Також цього тижня стріляли і по селу Чермалик, там було пошкоджене подвір'я, і по інших селах, які розташовані на прифронтовій ділянці",
– додав Пагулич.

Теги: Жертви Діти Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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