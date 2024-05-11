Теория

Стоунхендж выравнивался по Солнцу во время солнцестояний в течение тысячелетий, но возможно ли, что он также выравнивается по Луне? Сейчас происходит событие, случающееся раз в поколение, известное как "большая лунная остановка", и ученые готовятся исследовать, не строили ли древние люди памятник для того, чтобы выровнять его по нашему естественному спутнику.

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Большая лунная остановка (или большое лунное затишье/стояние) происходит каждые 18,6 года, когда Луна восходит и заходит в более северном и южном месте на горизонте, чем обычно. С нашей точки зрения на Земле, Луна будет достигать большей высоты в небе, чем летнее Солнце, и меньшей высоты, чем зимнее Солнце.

Этот лунный цикл происходит в этом году и до 2025 года.

Это длинный цикл. У археологов было не так много возможностей изучить его [в Стоунхендже]",

– рассказала Дженнифер Векслер, которая специализируется на доисторических объектах в English Heritage, организации, которая присматривает за историческими памятниками.

Стоунхендж прошел много этапов строительства и перестроек, начиная примерно с 3000 года до нашей эры со строительства большого круглого рва, который имел внутренний и внешний берега и два входа. На внутреннем круге этого памятника археологи нашли 56 ям, названных "ямами Обри" в честь Джона Обри, антиквара 17-го века, который впервые их описал. Вполне возможно, что когда-то в этих ямах хранились вертикальные бревна или камни. Но в некоторых из них, как и в других местах Стоунхенджа, происходили кремационные захоронения. Удивительно, что много кремаций найдено в юго-восточной части комплекса, возле трех ям, которые, вероятно, когда-то содержали деревянные столбы, и которые, похоже, совпадают с южным восходом Луны во время большой лунной остановки.

Похоже, что эти юго-восточные захоронения, как в лунках Обри, так и вокруг них, оставались значимыми, потому что около 2500 года до нашей эры, когда знаменитые большие камни были впервые установлены, древние строители положили в этом месте так называемые четыре Станционных камня. Длинная ось прямоугольника, который образуют эти камни, может совпадать с самой южной точкой восхода Луны.

Архитектурная связь Стоунхенджа с Солнцем хорошо известна, но его связь с Луной менее изучена. Четыре станционных камня совпадают с крайними положениями Луны, и исследователи годами спорят, было ли это сделано намеренно, и если да, то как это было достигнуто и какая могла быть его цель,

- говорит Клайв Рагглз, почетный профессор археоастрономии Лестерского университета.

Древние люди, возможно, считали это время священным. Они были ранними фермерами, поэтому понимание этих циклов было для них чрезвычайно важным. Возможно, люди рассказывали своим детям и внукам об уникальном расположении Луны. Это могло быть частью связи предков со Стоунхенджем как местом, который передавался из поколения в поколение.

Во время наблюдений за большим лунным затишьем в Стоунхендже исследователи из Historic England, Оксфордского, Лестерского и Борнмутского университетов и Королевского астрономического общества будут изучать различные аспекты на этом месте. Они надеются увидеть визуальное воздействие на камни (например, узоры света и тени).